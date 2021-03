Verbraucherschutz in der Schweiz hat sich deutlich verbessert

Bild

Verbraucher in der Schweiz haben erst in den vergangenen Jahren so richtig Gehör gefunden. Davor war der Schutz der Verbraucher eher unterentwickelt. Noch ist allerdings etliches verbesserungswürdig. Zum Weltverbrauchertag: ein Blick über die Grenze.

