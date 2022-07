Verbraucherschützer wollen Vorkasse bei Flugreisen abschaffen

Flugreisende haben es derzeit nicht leicht: Warnstreiks bei den Airlines, Chaos bei der Gepäckabfertigung und gestrichene Flüge machen ihnen zu schaffen. Zwar stehen Passagieren in diesen Fällen - per Gesetz - teils umfangreiche Entschädigungen zu. Doch die Rückerstattung des Kaufpreises ist für Kunden bei vielen Gesellschaften oft mühsam. Verbraucherschützer wollen deshalb die Vorkasse bei Flugbuchungen komplett abschaffen.

Verbraucherzentrale hält Probleme der Fluglinien für hausgemacht

Vor dem Hintergrund des aktuellen Flugwirrwarrs in Deutschland hat die Chefin des Verbraucherzentralen-Bundesverbandes, Ramona Pop, ein Ende der Vorherbezahlung gefordert. "Die Probleme sind hausgemacht, vor allem von den Airlines. Es kann nicht sein, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher das nun ausbaden und für Flüge im Voraus bezahlen, die am Ende gar nicht stattfinden", sagte Pop dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Deswegen muss das Prinzip Vorkasse abgeschafft werden."

Lufthansa-Streik verschärft Herausforderungen für Flughäfen

Zuletzt gab es immer wieder Berichte über großes Chaos und lange Schlangen an Flughäfen. Probleme macht vor allem der Personalmangel bei der Abfertigung der Passagiere. Koffer stauten sich mitunter tagelang an den Airports, tausende Flüge mussten gestrichen werden. Am Mittwoch rief die Gewerkschaft Verdi zudem das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Warnstreik auf, welcher das Problem weiter verschärfte.

Und auch demnächst muss schon bald wieder mit ähnlichen Einschränkungen gerechnet werden: Es droht ein Streik der Lufthansa-Piloten, nachdem ihre Gewerkschaft Vereinigung Cockpit die seit Juni laufenden Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt hatte und die Mitglieder zur Urabstimmung bis Sonntag rief. Ursprünglich plante die Lufthansa-Gruppe für das Sommerquartal mit 95 Prozent der Vorkrisenkapazität auf der Kurzstrecke und 85 Prozent bei Transatlantikflügen.

Pop: Kein Vertrauensvorschuss für die Luftfahrtbranche

Verbraucherschutz-Expertin Pop lässt diese Begründung nicht gelten. Derzeit gäben die Verbraucher den Fluggesellschaften faktisch zinslose Kredite, "damit diese wieder finanziell liquide sind", kritisierte Pop. "Und das gerade jetzt in einer Zeit, in der Verbraucher ihr Geld selbst dringend benötigen." Dieser Sommer habe "wieder einmal gezeigt, dass die Luftfahrtbranche keinen Vertrauensvorschuss verdient hat". Der Bundesverband fordert unabhängig von der gegenwärtigen Lage bereits seit längerem, dass der Preis für Flüge und Pauschalreisen frühestens zum Zeitpunkt des Reiseantritts fällig werden sollte.

Auch Bundesregierung sieht Fluggesellschaften in der Pflicht

Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte vor drei Wochen in einem Interview das in der Branche übliche Prinzip der Vorkasse infrage gestellt, sofern die Fluggesellschaften das für stornierte Flüge vorab gezahlte Geld nicht zügig erstatten. Noch setze sie darauf, dass die Unternehmen ihren Aufgaben nachkämen.

Die Fluggesellschaften seien aber zur Erstattung innerhalb von sieben Tagen und in bestimmten Fällen auch zu einer zusätzlichen Entschädigung verpflichtet, so die Ministerin. "Wenn wir sehen, dass die Fluggesellschaften wirklich in großem Stil ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, werden wir Abhilfe schaffen. Wir müssten dann darüber nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, dass Flüge per Vorkasse bezahlt werden."