Verbraucherschützer warnen vor Telefonsex-Abzocke

Ein Brief aus Tschechien? Eine Rechnung, 90 Euro. Für was denn? Service für Erwachsene? Was soll das sein?

Immer mehr Rechnungen für Telefonsex-Service

So oder so ähnlich ergeht es derzeit nicht wenigen Telefonkunden. In ihren Briefkästen landen Rechnungen für Telefonsex-Dienste, die sie angeblich in Anspruch genommen haben sollen. Immer mehr Betroffene melden sich deswegen beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland.

"Die meisten, die uns kontaktiert haben, hatten zunächst von um die 90 Euro gesprochen und waren dann mit Mahnungen, die später noch kommen, bei 140 Euro. Mit Verzugszinsen waren es dann schnell 190 Euro. Einige Verbraucher haben uns aber auch von 700 bis 800 Euro berichtet." Peter Koop, Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland

In den Rechnungen ist dann etwas blumig von "Service für Erwachsene" die Rede. Die Betroffenen, die sich bei den Verbraucherschützern melden, beteuern, mit diesen Telefondiensten gar nicht oder irrtümlich nur ganz kurz in Kontakt getreten zu sein.

"Einige Leute haben uns berichtet, dass sie niemals irgendwelche derartige Nummern gewählt haben. Andere Leute haben gesagt, dass sie schon bewusst dort angerufen haben, aber nicht so lange und sich dann gewundert haben, warum jetzt so hohe Kosten auf sie zukommen. Und Dritte haben auch berichtet, dass sie sogenannte Ping-Anrufe erhalten haben. Dass also plötzlich eine Nummer erschienen ist auf dem Smartphone oder auf dem Festnetztelefon. Und die haben sie aus Neugier zurückgerufen. Aber dann haben Sie es nur klingeln lassen und dann direkt wieder aufgelegt." Peter Koop

Natürlich ist es denkbar, dass Einige beim Thema Telefonsex möglicherweise nicht ganz die Wahrheit sagen. Wie auch immer: Bei den meisten solcher Rechnungen handelt es sich dennoch um Betrug, sagt der Verbraucherschützer.

Adressen und Telefonnummern erschwindelt

In vielen Fällen sitzen die Betrüger irgendwo in Tschechien. Wie diese an die Adressen und Telefonnummern ihrer Opfer in Deutschland kommen, sei nicht in jedem Fall klar.

"Ein Betroffener hat uns berichtet, dass er einen Anruf von einem angeblichen Paketdienst erhalten hat. Und die wollten dann seine Anschrift haben, weil man ein Paket nicht zustellen konnte. Oder dass man die Opfer einfach so wahllos heraussucht, das kann auch sein. Zum Teil ist auf den Rechnungen ja auch kein Name aufgeführt. Da steht einfach immer nur: Sehr geehrter Telefonanschlussinhaber." Peter Koop

Grundsätzlich ist Vorsicht angesagt, wenn Anrufe, Briefe oder Emails von unbekannten Menschen und Firmen kommen.

Vorsicht bei tollen Angeboten

Polizei und Verbraucherverbände warnen immer wieder davor, auf angebliche Gewinnmitteilungen, tolle Angebote und Versprechen hereinzufallen – auch wenn sie noch so seriös klingen mögen. Manchmal geht es den Betrügern in einem ersten Schritt erst mal darum, die Daten ihrer Opfer zu erfahren.

Doch egal, wie die Gauner im Falle des Telefonsex-Betrugs an eine Adresse gekommen sind: Die falsche Rechnung einfach in die Tonne werfen, das sollte ein Betroffener nicht.

"Wenn Sie jetzt gar nicht reagieren, dann werden Sie damit rechnen müssen, dass Sie immer weiter Mahnungen bekommen. Das wird dann wohl nicht aufhören. Und wenn irgendwann tatsächlich mal ein Inkasso-Schreiben vorliegt, dann muss man auf jeden Fall agieren und das nicht auf die leichte Schulter nehmen." Peter Koop

Am Besten sollte ein Betroffener bereits beim ersten Schreiben reagieren, um sich Ärger vom Hals zu halten, so Verbraucherschützer.

"Man sollte die Forderungen widerrufen. Auf den Rechnungen sind auch Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben. Also man sollte diese angebliche Firma kontaktieren und sich da ganz klar beschweren." Peter Koop

Sollte es dann Probleme geben, bietet das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland kostenlose Hilfe an. Die Europäischen Verbraucherzentren sind EU-weit vernetzt, so dass auch die Verbraucherschützer in Tschechien tätig werden können.

Vorsicht bei Rückrufen von unbekannten Nummern

Am besten vermeidet man, dass überhaupt eine Betrüger-Rechnung ins Haus flattert.

"Man sollte niemals auf solche Angebote eingehen, dass man irgendwelche Telefonsex-Hotlines anruft. Und man sollte natürlich vorsichtig sein, wenn man sogenannte Ping-Anrufe hat, dass man da nicht zurückruft. Ja, und dass man auch keinen persönlichen Daten preisgibt, wenn Fremde einen anrufen." Peter Koop

Wenn dennoch so eine ominöse Rechnung ins Haus flattert – nicht nur passiv bleiben und die Rechnung ignorieren, sondern sich aktiv wehren, raten Verbraucherschützer.