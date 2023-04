Verbraucherpreise in China steigen nur sehr gering

Die Inflation in China ist so niedrig wie seit 18 Monaten nicht mehr. Das meldet das Statistikamt in Peking. Im März zogen die Verbraucherpreise demnach nur um 0,7 Prozent im Jahresvergleich an, die Inflation nahm gegenüber dem Februar ab. Vor allem auf dem Land und in kleineren Städten machte sich diese Entwicklung bemerkbar, aber auch in Großstädten kletterten die Preise eher langsam. Der Monatsvergleich fiel ähnlich aus. Wobei hier auffällt, dass die Lebensmittelpreise zurückgehen.

Hohe Lebensmittelpreise führen zu Unruhe

Das ist eine für die chinesische Führung positive Nachricht. Gerade die Preise beim Schweinefleisch und anderen Lebensmitteln sind für die Chinesen ein Gradmesser ihrer Lebensqualität. Zu hohe Preise hier lösen schnell große Unzufriedenheit und Unruhe in der Bevölkerung aus, was Peking vermeiden will. Allerdings steigt der so bedeutsame Schweinefleisch-Preis gegenüber März 2022 noch immer unverhältnismäßig schnell: Um fast zehn Prozent.

Fallende Energiepreise bringen Entlastung

Insgesamt hatten von Reuters befragte Analysten mit einer höheren Inflation gerechnet. Aber bei den Großhandelspreisen setzt sich ein Rückgang fort – den sechsten Monat in Folge und so schnell wie seit Mitte 2020 nicht mehr. Grund sind fallende Energiepreise. Ein Wirtschaftswissenschaftler rechnet damit, dass als Folge Peking die Geldpolitik lockern könnte, um die Nachfrage weiter anzukurbeln.