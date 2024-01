Verbraucherpreise in Bayern stiegen 2023 um 5,9 Prozent

Im Dezember ist die Inflationsrate in Bayern wieder leicht angestiegen – auf 3,4 Prozent. Im November war der Jahresvergleich der Verbraucherpreise schon einmal auf ein Plus von 2,8 Prozent gesunken. Allerdings ist der Dezemberwert der zweitniedrigste des Jahres 2023. Insgesamt legten die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr – im Vergleich zu 2022 – um 5,9 Prozent zu.

Vor allem Lebensmittel wurden 2023 teurer

Größte Preistreiber waren 2023, so das Statistische Landesamt, die Lebensmittel. Sie wurden in Bayern im Schnitt um mehr als zwölf Prozent teurer. Anders dagegen die Energiepreise. Im Schnitt wurde Energie nur noch um 3,6 Prozent teurer. Und lediglich Erdgas trug zur Verteuerung bei, so die Statistiker – um knapp 16 Prozent steigen hier die Preise. Heizöl war dagegen im Durchschnitt gut 22 Prozent günstiger als 2022 und Kraftstoffe gut sechs Prozent billiger.

Gegen 14 Uhr werden dann die bundesweiten Zahlen zur Inflation veröffentlicht.