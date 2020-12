Verbraucher verunsichert – weniger Konsum im Lockdown

Nach den Schließungen im Frühjahr trifft der erneute derzeitige Lockdown den stationären Handel mit voller Wucht. Ein Großteil der Geschäfte schließt, gerade das lukrative Vorweihnachtsgeschäft fehlt vielen Einzelhändlern.

"Mit dem harten Lockdown und dem Schließen der meisten Geschäfte hat das Konsumklima einen weiteren Rückschlag zu verkraften." Konsumexperte Rolf Bürkl von der GfK.

Onlinehandel profitiert

Die aktuelle Konsumklima-Studie des Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK sieht deshalb klare Gewinner und Verlierer bei den Händlern in der derzeitigen Situation. Vor allem Online-Händler profitieren. Gutscheine unterm Weihnachtsbaum – laut GfK ein besonderer Trend in diesem Jahr – können das nur bedingt abfedern.

Gewinner: Heim-Ausstatter und IT-Branche

Doch es gibt durchaus auch Branchen, die in der schwierigen Phase der Pandemie bestehen. "Generell kann man sagen, dass aufgrund der Pandemie und des Lockdowns und Homeoffice all die Bereiche, wo es um die eigenen vier Wände, das Verschönern, das Einrichten geht, dass die ganz klar die Gewinner sind, auch im IT-Bereich, Unterhaltungselektronik", so Bürkl.

Verlorenes Geschäft für Reise- und Bekleidungsbranche

Böse erwischt habe es dieses Jahr dagegen Branchen wie den Bekleidungsbereich. Dieses Geschäft sei im kommenden Jahr auch schwer aufzuholen. Genauso wenig könnten die Reiseanbieter ihre Verluste wieder ausgleichen, denn viele Verbraucher haben das Geld für Urlaubsreisen im abgelaufenen Jahr in andere Bereiche gesteckt, wie etwa das Verschönern der eigenen vier Wände zuhause.

Sparen in bedrohlicher Covid 19-Zeit

Nach einer aktuellen GfK-Umfrage sind 78 Prozent der Bundesbürger der Meinung, dass Covid-19 für Deutschland eine große beziehungsweise sehr große Bedrohung darstellt - der bislang höchste gemessene Wert seit Beginn der Erhebung im April 2020. 18 Prozent gehen von einer eher geringen Bedrohung aus oder sind völlig unbeeindruckt. Die gute Nachricht der Konsumforscher: Geld ist nach wie vor in den privaten Haushalten da. Aufgrund der unsicheren Zeiten wird das nun aber wieder mehr gespart.