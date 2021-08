Verbraucherpreise in Bayern steigen weiter

Selbst ohne diese Preistreiber liegt die Inflationsrate in Bayern aufgrund des Basiseffekts der befristeten Mehrwertsteuersenkung vom zweiten Halbjahr 2020 noch bei 3,0 Prozent. Insgesamt ist der Anstieg der Inflation vor allem auf diese zwei Faktoren, die Erhöhung der Mehrwertsteuer zum Jahresbeginn und die hohen Energiepreise zurückzuführen.

Verbraucherpreise steigen weltweit

Die starke Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Krise treibt weltweit die Verbraucherpreise in die Höhe. In den USA ist die Inflation auf über 5 Prozent gestiegen. Tendenz weiter steigend. Vor einem Jahr sah die Situation noch anders aus. Damals im Juli waren wegen des wirtschaftlichen Stillstands in der Coronakrise die Preise um 0,1 Prozent zurückgegangen.

Bundesbank: 5 Prozent könnten übersprungen werden

Jetzt erwartet sogar die Deutsche Bundesbank, dass die Teuerung zum Jahresende die Hürde 5 Prozent überspringen könnte. Eine so hohe Teuerung gab es in der deutschen Nachkriegsgeschichte nur zweimal: Während der Ölkrise in den 70er Jahren stieg sie über 6 Prozent, im Wiedervereinigungsboom Anfang der 90er auf 5 Prozent. Die Bundesbank, die damalige Hüterin der DM, war also vor solchen Phasen nicht gefeit, aber sie konnte aus eigener Kraft entgegensteuern. Sie tat das, indem sie ihre Leitzinsen, zum Ärger und Leidwesen der anderen europäischen Länder drastisch nach oben setzte.

EZB: Teuerung nur vorübergehend

Diese Macht ist ihr genommen, die hat jetzt die Europäische Zentralbank, die ihre ultralockere Geldpolitik noch eine ganze Weile beibehalten wird. Präsidentin Christine Lagarde sieht in der aktuellen Teuerung ein vorübergehendes Phänomen, das der Corona-Krise geschuldet ist. Selbst wenn die EZB demnächst beginnen sollte, ihre riesigen Anleihekaufprogramme zurückzufahren, ist sie noch weit weg von den radikalen Maßnahmen, mit denen die Bundesbank einst die Inflation bekämpfte.