Verbraucher gehen von steigenden Einkommen aus

Demnach zeigt die Einkommenserwartung der Deutschen im Gegensatz zur schwächelnden Konjunktur ein leichtes Plus. Damit habe sich die Schere zwischen Konjunktur- und Einkommenserwartung weiter geöffnet, so der GfK-Marktforscher Rolf Bürkl.

„Der Einkommensindikator profitiert in erster Linie von einem exzellenten Arbeitsmarkt.“ Rolf Bürkl, GfK

Zwar sei die Konsumlaune der Deutschen weiterhin sehr groß, allerdings zeigte sich im abgelaufenen Monat eine leichte Kaufzurückhaltung auf hohem Niveau. Sollten Arbeitnehmer jedoch zunehmend Zweifel an ihrer Jobsicherheit bekommen, wäre das eine Belastung für die Konsumlaune, so Bürkl.

Brexit und Handelsstreit dämpfen Konsumklima

Für Juni zeigt das Konsumklima einen Wert von 10,1 Punkten und damit 0,1 Punkte weniger als im Monat Mai. Die anhaltenden Diskussionen um den Brexit und die Auswirkungen des Handelskonfliktes mit den USA bewerten die Verbraucher weiter negativ.

Die Konjunkturerwartung musste in der aktuellen Befragung einen weiteren Dämpfer hinnehmen. In den vergangenen Monaten hat die Konjunkturerwartung deutlich an Wert verloren.