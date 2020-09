Verbraucher erwarten Konjunkturerholung

Die GfK prognostiziert für Oktober einen Wert von -1,6 Punkten und damit 0,1 Punkte mehr als im Vormonat. Aktuell sind die Verbraucher optimistisch was ihr Einkommen angeht, so Marktforscher Rolf Bürkl: "Die Zahl der Kurzarbeiter ging zuletzt zurück, auch das trägt zu einer stabilen Entwicklung der Einkommenserwartung der privaten Haushalte bei." Die Konjunkturpakete für Unternehmen und Verbraucher sind nach Meinung der GfK geeignete Maßnahmen, Deutschland aus der schwersten Rezession der Nachkriegszeit zu helfen.

Konsumklima auf Erholungskurs

Zum fünften Mal in Folge bewerten die von der GfK befragten Verbraucher die Konjunkturaussichten positiv. In diesem Monat sei der Wert mit einem Anstieg von 12 Punkten besonders deutlich, so Marktforscher Rolf Bürkl. Das Konsumklima befinde sich derzeit auf Erholungskurs: "Nach dem nie dagewesenen Absturz zu Beginn der Corona-Pandemie hat sich das Konsumklima wieder erholen können".

Effekte durch Mehrwertsteuersenkung

Für eine weitere Stabilisierung der Verbraucherstimmung sei es wichtig, dass die Arbeitslosigkeit und das Infektionsgeschehen nicht übermäßig steigen, so die Nürnberger Marktforscher. Effekte durch die Mehrwertsteuersenkung sind derzeit beim Konsumklima noch nicht zu erkennen, so Bürkl. Allerdings gehe er davon aus, dass gerade der Handel in den umsatzstarken Wochen vor Weihnachten davon profitieren dürfte.