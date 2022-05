Das ändert sich im Mai: Verbesserungen beim Verbraucherschutz

Warum die EU-Richtlinie ausgerechnet "Omnibus-Richtlinie" heißt, das weiß inzwischen kaum noch jemand so genau. Sie enthält jedenfalls so viele Verbesserungen für Verbraucherinnen und Verbraucher, dass sie ihre Passagiere, die erneuerten Gesetze, nur häppchenweise in die Welt entlässt. Schließlich braucht es Zeit, die alle umzusetzen. Ende Mai öffnet sich die Tür dieses Verbraucher-Omnibusses jedenfalls erneut und heraus kommen einige interessante Gesetze, die ab dem 28. Mai auch in Deutschland gelten.

Rabatte müssen besser erklärt werden

Da ist zum ersten die Preisangaben-Verordnung, die in einer neuen Fassung daherkommt (PAngV n.F.). Mit dieser neuen Fassung wird erstmals klar festgelegt, auf welche ursprüngliche Summe sich Rabattierungen im Einzelhandel beziehen müssen. Werden Produkte mit einem simplen "20 Prozent günstiger" versehen, dann reicht das nicht mehr aus. Als Berechnungsgrundlage muss der niedrigste Preis der vergangenen 30 Tage als Referenz dienen – und er muss auf dem Preisschild vermerkt werden.

Konkret bedeutet das: Kostet ein Produkt im Sale 80 Euro und wird mit "20 Prozent Rabatt" beworben, dann muss auf dem Preisschild vermerkt sein, dass das Produkt in den vergangenen 30 Tagen nie für weniger als 100 Euro angeboten wurde. Die Regelung soll verhindern, dass Anbieter die Preise ihrer Waren schrittweise anheben und sie dann als "reduziert" verkaufen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt genau so viel kosten wie vor der Preisanhebung. Diese Neuregelung gilt im stationären Handel genauso wie im Internet. Allerdings nicht für digitale Produkte wie Streaming-Abos oder Ähnliches.

Referenzgrößen müssen angegeben werden

Und noch etwas hält die PAngV n.F. bereit: Die Grundpreise für Lebensmittel sind verpflichtend anzugeben. Oft sind ja diese Schilder an der Obsttheke im Supermarkt so verlockend: Eine Schale frischer Erdbeeren wird dort für 2,99 Euro angeboten. Aber wie viel ist denn eigentlich in einer Schale drin? 200 Gramm oder 600 Gramm? Damit es hier nicht mehr zu Täuschungen beim Einkauf kommen kann, müssen die Preisauszeichnungen immer mit dem Referenzpreis versehen sein. Sprich: Was kostet denn das Kilo Erdbeeren?

Verbraucher können selber gegen unlauteren Wettbewerb vorgehen

Der Richtlinien-Omnibus hat aber noch einen weiteren interessanten Fahrgast: Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) erfährt eine fast revolutionäre Neuregelung. Bisher konnten mit dem Gesetz nur Unternehmen und Verbraucherschutz-Verbände gegen unlautere Wettbewerbsmethoden vorgehen. Ab Ende Mai können erstmals auch Privatpersonen für sich selbst einen Schadenersatz einklagen.

Jochen Weisser vom Verbraucherservice Bayern ist davon ganz begeistert: "Das ist ein toller Fortschritt für die Verbraucher. Sie haben so eine etwas niedrigschwelligere Möglichkeit als bisher, ihren Schaden ersetzt zu bekommen." Denn bisher reichte es nicht aus, wenn Händler nur wettbewerbswidrig handelten. Damit die Kundschaft ihr Geld zurückbekommen konnte, musste schon eine sogenannte "arglistige Täuschung" nachweisbar gewesen sein.

Einkäufe unter Druck können leichter storniert werden

Konkret geht es bei der Novelle vor allem um Fälle, in denen Kundinnen und Kunden durch Verkaufstaktiken unter Druck gesetzt oder in die Irre geführt werden. Weisser denkt da konkret an Hotelbuchungsplattformen, auf denen Banner blinken, die höchste Zeitnot vermitteln: "Nur noch zwei Zimmer verfügbar", heißt es dann dort. Oder "Begrenztes Kontingent". Mit dem erneuerten Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb können Menschen, die wegen eines solchen Banners gebucht haben, ihr Geld zurückverlangen.

Dabei ist es irrelevant, ob ein Vertrag mit Rechnung in Papierform abgeschlossen oder ein einzelnes Produkt verkauft wurde, beispielsweise eine Flasche Wasser auf offener Straße. Denn es gilt nun als unlauter, zu behaupten, die Flasche Wasser sei die letzte verfügbare in der ganzen Stadt und zudem drohe eine heftige Hitzewelle. Sofern der Käufer oder die Käuferin im Nachgang belegen kann, dass überall in der Stadt Wasserspender zur Verfügung stehen und das Wetter ohnehin regnerisch blieb – man also das Wasser ohne den Druck gar nicht gekauft hätte – kann das Geld zurückverlangt werden.

Nachweis wird schwierig

Und hier liegt das Problem: Die Beweislast liegt bei der Kundschaft. Der Käufer oder die Käuferin muss beweisen, dass er oder sie das Geschäft ohne den Zeitdruck, beziehungsweise die falsche Behauptung nicht abgeschlossen hätte. Das dürfte in der Rechtspraxis kompliziert werden, fürchtet Jochen Weisser vom Verbraucherservice. Außerdem lohnt sich so ein Verfahren erst ab einer bestimmten Summe. Die Anwaltskosten dürften sich bei einer eilig gekauften Flasche Wasser kaum rechnen. Bei einem zu schnell und überteuert gebuchten Hotelzimmer womöglich schon.

Online-Plattformen sind zu mehr Transparenz verpflichtet

Und noch ein dritter Fahrgast entsteigt dem Richtlinien-Omnibus aus der EU. Er verzichtet fast vollkommen auf Vokale: Das EGBGB, das Einführungsgesetz des Bürgerlichen Gesetzbuches. Und das hat eine Veränderung, passend zum 21. Jahrhundert bekommen: In dessen Paragraf 312 gibt es nämlich eine Neuregelung, die unerkannte Werbung auf Online-Marktplätzen zumindest mal erschweren dürfte.

Denn bisher ist es auf Vergleichsportalen oder bei angebotsbasierten Plattformen oft ziemlich schwierig, einige wichtige Informationen zu finden, die die Kaufentscheidung durchaus beeinflussen können: Steht das Produkt oben in der Liste, weil jemand dafür Geld an den Plattformbetreiber bezahlt hat? Oder weil das Produkt besonders häufig gekauft wird? Ist der Anbieter eine Privatperson oder ein gewerblicher Händler?

"Großer Schritt" für mehr Verbraucherschutz

Außerdem müssen die Plattformen und auch E-Commerce-Anbieter, also Online-Shops, die Kundschaft darüber informieren, ob sie ihnen ein personalisiertes Angebot machen, das aus den bereits über sie gesammelten Informationen "zusammengestellt" wurde.

Auch bei diesen Regelungen dürfte sich in der Rechtspraxis noch zeigen, ob und wie gut sie eingehalten werden. Beim Verbraucherservice Bayern ist Jochen Weisser noch etwas skeptisch, ob das so klappen wird. Aber grundsätzlich seien diese neuen Transparenzvorschriften "ein großer Schritt und sehr wichtig".

Eine Erklärung für den Omnibus-Begriff gibt es übrigens doch: Er leitet sich vom lateinischen "omni" für "alle" ab. Die Omnibus-Richtlinie erneuert nahezu alle Verbraucherschutz-Richtlinien – und zwar für alle Verbraucherinnen und Verbraucher.

Was sich sonst noch im Mai ändert