Verband: Krankenhäuser melden ernsthafte Zahlungsprobleme

In der Corona-Pandemie stehen viele Kliniken in Deutschland nach eigenen Angaben vor erheblichen Zahlungsproblemen. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", bereits im kommenden Quartal könnten viele Häuser ihren Beschäftigten keine Gehälter mehr bezahlen. Die Situation sei dramatisch.

Auch der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, sagte im BR-Interview, der staatliche Rettungsschirm für Kliniken sei löchrig. Zwar sei die Finanzierung der bayerischen Krankenhäuser in diesem Jahr noch gesichert, auch wegen der Unterstützung des Freistaats Bayern. "Wir haben aber eine offene Baustelle für das nächste Jahr", sagte Engehausen.

Wegen Corona: Keine Regeleinnahmen

Die finanzielle Notlage der Kliniken käme dadurch zustande, dass viele Krankenhäuser Intensivbetten für die Behandlung von Covid-19-Patienten bereit halten und deshalb planbare Operationen aus anderen Bereichen verschieben, erklärte Gerald Gaß. Die Einnahmen aus dieser sogenannten Regelversorgung fehlen den Kliniken aber seit Monaten.

Gaß: "Ausgleichsprämien reichen nicht aus"

Zwar zahlt der Bund Krankenhäusern Ausgleichsprämien für freigehaltene Intensivbetten, wenn sie dafür auf aufschiebbare Eingriffe verzichten. Der neue Rettungsschirm sei "nur eine minimale Verbesserung", kritisierte Gaß. Nur rund ein Viertel der Häuser würden davon profitieren. Im Frühjahr habe es hingegen einen Rettungsschirm gegeben, der für sämtliche Krankenhäuser gegolten habe. "Dabei gab es damals nur etwa halb so viele Covid-19-Patienten", sagte Gaß.

Vorschlag: Kliniken Budget aus Vor-Corona-Jahr gewähren

Verbandspräsident Gaß fordert deshalb, den Kliniken ihr Budget aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 weiter zu gewähren. Am Ende des Jahres 2021 könne dann spitz abgerechnet werden. Nach einer Meldung des Berliner "Tagesspiegel" schrieben zwei Drittel aller Krankenhäuser in Deutschland in diesem Jahr rote Zahlen.