Verband fordert weniger Abgaben für Keramik-Unternehmen

Mittelständische Keramik-Betriebe sollen wegen der Corona-Pandemie von Abgaben befreit werden. Dies fordert der Bundesverband Keramische Industrie (BVKI) mit Sitz in Selb in einem Schreiben. Demnach sollen mittelständische Betriebe die ab kommendem Jahr geplante CO2-Bepreisung nicht zahlen müssen.

Keramik-Kunden von Corona-Krise betroffen

Die Corona-Krise trifft die Keramik-Unternehmen auch deshalb, weil unter anderem das Hotel- und Gaststättengewerbe zu ihren Kunden zählen. Weil diese von Schließungen besonders betroffen sind, geht der Verband deshalb von Langzeitschäden für die Keramik-Branche aus.

Verband erhält Unterstützung aus der Politik

In einem Gespräch mit BVKI-Hauptgeschäftsführer Christoph René Holler habe der Bundestagsabgeordnete Albert Weiler (CDU) den Befürchtungen beigepflichtet. Weiler befürchtet weitere Verwerfungen am Industriestandort, wenn für Unternehmen in Zeiten von Corona weitere Kosten hinzukommen.

Weitere Kosten durch CO2-Steuer im nächsten Jahr

Die Ausgaben bestehen laut BVKI-Hauptgeschäftsführer Holler auch aus den vergleichsweise hohen Energiepreisen in Deutschland, die die Wettbewerbsfähigkeit kosten würden. Die Preise für Strom sind seit diesem Jahr nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) angestiegen. Würde ab kommendem Jahr eine CO2-Bepreisung für mittelständische Betriebe hinzukommen, wäre dies nicht mehr zu verkraften, so Holler.