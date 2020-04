Verantwortung in der Pandemie: Die Rolle der Banken

In der Finanzkrise 2008 mussten Staat und Steuerzahler gemeinsam mit der EZB die Banken retten. "Jetzt seid ihr mal dran, liebe Banken! In der Corona-Krise könntet ihr der Allgemeinheit etwas zurückgeben" – könnte man meinen. Stattdessen müssen sich Notenbanken und Politik erneut darum bemühen, die Banken als wichtige Krisenmanager bei der Stange zu halten, als Geldverteiler und Kreditgeber, ohne die nicht viel laufen wird. Denn ein staatlicher Förderkredit von der KfW muss auch erst einmal von der Hausbank des in Schwierigkeiten geratenen Unternehmens geprüft werden.

Nur gesunde Betriebe sollten die Corona-Hilfe bekommen, findet Markus Merzbach von der KfW, keine Unternehmer, die vor der Pandemie schon Probleme hatten. Die Bankmanager, das steckt in ihrer Natur und ist Teil ihres Jobs, sehen eher die Risiken als die Chancen.

Die meisten wollen nicht noch mehr Schulden machen

Etwa eine Million Krisengespräche in Sachen Corona haben die deutschen Sparkassen laut Sparkassen- und Giroverband mit ihren Kunden inzwischen geführt. In fast jedem dritten Krisengespräch ging es nicht um mehr Geld, sondern um einen Zahlungsaufschub. Wie viele Förderanträge abgelehnt werden, ist nicht zu erfahren.

Die meisten Kunden wollten keine neuen Kredite und in der Krise nicht noch mehr Schulden machen, sagt Olaf Schöpe vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband für seine Branche, denn zusätzliche Schulden müssen natürlich zurückgezahlt werden. "Und wenn das innerhalb von fünf Jahren geschehen soll, dann werden viele nicht wissen, wie sie das machen sollen."

Statt auf Staatskredite setzen Gastwirte und Hoteliers eher auf Steuererleichterungen, die sie bei der Herabsetzung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent auch bekommen. Von den Banken erwartet Schöpe eher keine Hilfe.

Ohne sichere Perspektive kein Kredit

Ohne sichere Perspektive für ihre Geschäfte bleibt vielen Unternehmen in der Krise der sonst übliche Kredit verwehrt. Selbst wenn die sogenannten Schnellkredite der KfW für kleine und mittlere Unternehmen zu 100 Prozent vom Staat garantiert werden, sind sie mit 3 Prozent Verzinsung vergleichsweise teuer. Und auch den KfW-Kredit muss man erst einmal bekommen, was nicht so einfach ist. Viele Unternehmen kämen für die KfW-Kredite gar nicht in Frage, so Markus Becker-Melching vom Bankenverband.

"Dafür sind die Auflagen einfach zu hart. Die Banken stehen weiterhin natürlich mit Beratung, mit ihren normalen Finanzierungsprodukten zur Verfügung. Und letztlich ist es für den Kunden besser, ist es für die Bank besser, wenn der Kunde in diesen Produkten bleiben kann. Da das nicht bei allen Unternehmen so sein wird, aufgrund der massiv veränderten Situation, aufgrund von deutlichen Umsatz-Wegbrüchen durch die Corona-Krise – gibt es eben die Angebote. Aber diese Angebote sind so gemacht, dass der Kunde sie nur als Rückfall nutzen wird." Markus Becker-Melching

KfW-Kredite nur als Notnagel

Im Klartext: Die Staathilfe durch KfW-Kredite wird nur ein Notnagel bleiben und in der Regel kein attraktives Angebot zur Krisenbewältigung sein. Denn auch die Banken verkaufen lieber ihre eigenen Finanzprodukte als die des Staates. Daran ändert auch nichts, dass die KfW den Banken eine Art Kopfprämie von 1.000 Euro für die Vermittlung von jedem Schnellkredit zahlt – und weitere 0,2 Prozent pro Jahr für die Weiterführung.

Die Banken seien die geborenen Verlierer dieser Virus-Krise, heißt es. Viele Kunden würden wegen Corona ihre Kredite in Zukunft nicht mehr bedienen können. Sobald Zins und Tilgung nicht mehr gezahlt werden, müssen die Banken solche Kredite abschreiben und dafür Geld zurücklegen. Die Corona-Krise mit der schweren Rezession, die nun bevorsteht, kann deshalb schnell zu einer neuen Banken- und Finanzkrise werden.