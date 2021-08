VdK fordert: Alle sollen in die Sozialkassen einzahlen

Der VdK erfreut sich in der Corona-Krise großen Zuspruchs: Der Sozialverband hat allein in Bayern inzwischen 745.000 Mitglieder. Gerade in der Pandemie habe der Verband viele Mitglieder dazu gewinnen können. Nun hat der Verband seine Forderungen zur Bundestagswahl präsentiert.

Kluft zwischen Arm und Reich schließen

Der VDK Bayern in München macht mit seiner Kampagne "Sozialer Aufschwung JETZT!" kurz vor der Bundestagswahl noch einmal verstärkt auf die Kluft zwischen Arm und Reich aufmerksam. In den letzten Jahren habe sich laut Ulrike Mascher, der Landesvorsitzenden des Verbandes, wenig geändert.

Sozialsysteme auf eine breitere Basis stellen

Dabei stellt der VDK dem deutschen Sozialstaat aber kein grundlegend schlechtes Zeugnis aus. Er habe den Stresstest in der Corona-Krise bestanden. Allerdings würden sich einige dem System entziehen. Bisher zahlen vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein. Für die Bundesvorsitzende des VdK Verena Bentele ergibt sich daraus eine wesentliche Forderung: Künftig sollen alle in die Sozialkassen einzahlen.

"Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Selbständige, Beamtinnen und Beamte, Abgeordnete, aber natürlich auch Spitzenverdienende im Management oder in Unternehmensvorständen. Sie alle sollen sozialversichert sein und zwar in allen sozialen Sicherungssystemen." Verena Bentele, VdK-Bundesvorsitzende

Umsetzen lassen wird sich das sicher nicht gleich nach der Wahl, das ist dem VDK klar. Andere Forderungen des Verbandes schon eher: der Mindestlohn soll auf 13 Euro die Stunde steigen, der Hartz IV Satz von 446 Euro im Monat erhöht und eine einmalige Abgabe auf Vermögen oberhalb von einer Million Euro in Höhe von einem Prozent erhoben werden.