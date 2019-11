VDA begrüßt Tesla-Entscheidung

Konkurrenz belebt das Geschäft. Dementsprechend locker sieht man offenbar die Ankündigung von Tesla in der deutschen Autoindustrie. Die Hersteller wollen das Vorhaben zwar auf Nachfrage nicht direkt kommentieren, aber die Nachricht wird in Unternehmenskreisen eher als ein Beleg für die Qualität der deutschen Industrie und ihrer Ingenieure gewertet.

VDA begrüßt die Entscheidung

Der scheidende Präsident des Verbands VDA Bernhard Mattes erklärte in einer kurzen Stellungnahme, die Ankündigung von Elon Musk zeige, wie wichtig der Automobilstandort Deutschland für den Hochlauf der Elektromobilität in Europa sei. Sollten die Pläne in einigen Jahren umgesetzt werden, bedeute dies einen weiteren Schub für die Elektromobilität. Auch der Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöffer sieht in der Ankündigung eine gute Nachricht für die Autoindustrie hierzulande. Wettbewerb habe schon immer dafür gesorgt, besser und schneller zu werden, meint Dudenhöffer und fügt kritisch hinzu, die Entscheidung bringe mehr als 100 Kanzlergipfel in Berlin.

Deutsche Autoindustrie holt auf

Tesla ist zwar mittlerweile zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten der deutschen Premiumanbieter aufgestiegen, allerdings investieren auch diese derzeit massiv in die Elektromobilität. Allen voran startete VW in der vergangenen Woche die Serienproduktion seines Elektroautos id3 in Zwickau, BMW bereitet gerade sein Münchner Stammwerk und die Fertigung in Dingolfing auf die neuen Zeiten vor. Im übernächsten Jahr sollen dann in München der i4 und in Dingolfing der inext vom Band laufen.