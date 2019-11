vbw-Weißbierindex: Das Glas knapp halbvoll

Die bayerische Wirtschaft befindet sich nach Angaben der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft ( vbw) im Abschwung, die Industrie stecke in einer echten Rezession. Bei der Vorstellung des aktuellen vbw-Index für 2019 reduzierte vbw-Präsident Wolfram Hatz erneut die Prognose und geht in Bayern statt von 0,9 Prozent nur noch von einem Wachstum von 0,7 Prozent aus.

vbw-Index zum dritten Mal in Folge gesunken

Es ist nur noch knapp halbvoll, das Weißbierglas, mit dessen Hilfe die Wirtschaft in Bayern die aktuelle Lage zweimal im Jahr darstellt. Der Index ist deutlich gesunken, das Glas nur noch so gefüllt wie vor neuneinhalb Jahren. Die Firmen sind skeptisch, was ihre aktuelle Lage, das Wachstum und auch die Beschäftigung anbelangt. Auch für das nächste Jahr rechnet vbw-Präsident Wolfram Hatz mit einem weiter sinkenden Index.

"Der andauernde konjunkturelle Abschwung hinterlässt inzwischen auch auf dem Arbeitsmarkt seine Spuren. Eine Besserung ist nicht in Sicht, vielmehr müssen wir uns auf weiterhin schwierige Zeiten in der Wirtschaft einstellen." Wolfram Hatz, Präsident der vbw

Die Gründe dafür seien vielfältig, so Hatz. Die Leitindustrie in Bayern mit dem wichtigen Maschinenbau und der Automobilbranche stecke in der Rezession. Bau, Handwerk, Dienstleistungen gehe es besser, doch das könnte sich noch ändern. Vieles hänge davon ab, was die Handelskonflikte und der Brexit noch bringen. Die Verunsicherung der Unternehmen sei groß und wirke sich negativ auf die Investitionslust aus.