18.02.2021

Varta blickt vorsichtiger in die Zukunft - Aktienkurs rutscht ab

Die starken Wachstumssprünge sind wohl erst mal vorbei: Der Batteriehersteller Varta peilt in diesem Jahr nicht mehr so hohe Zuwächse bei Umsatz und Gewinn an. Die Aktien - zuletzt wie bei Gamestop ein Spielball der Zocker - verlieren deutlich.