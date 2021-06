Varta baut Batterie-Produktion für Wearables in Nördlingen aus

In Nördlingen eröffnet der Batteriehersteller Varta am Nachmittag eine neue Produktionshalle für kleine Lithium-Ionen-Zellen. Zu Gast sein wird dabei Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Varta profitiert vom weltweiten Boom bei sogenannten "Wearables". Darunter werden mit Technik ausgestattete Kleidungsstücke und Geräte verstanden, die direkt am Körper getragen werden. Beispiele sind etwa Fitnessuhren oder kabellose Kopfhörer.

Varta spricht von modernster Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien

Das Unternehmen mit Hauptsitz im baden-württembergischen Ellwangen bezeichnet Nördlingen als die modernste Lithium-Ionen-Batteriezellenfabrik. Varta hat dort bereits eine Produktion, die nun erweitert wird. Mit der neuen Halle hat sich die Zahl der Mitarbeiter in Nördlingen innerhalb eines Jahres auf 1.000 verdoppelt. Die Produktionsfläche steigt um 15.000 Quadratmeter auf 60.000 Quadratmeter. Das neue Gebäude wird laut Varta innerhalb der nächsten zwei Jahre zu einer CO2-neutralen Produktionsstätte ausgebaut. Schon im Herbst will Varta das nächste Gebäude in Nördlingen bauen.

Bund und Freistaat fördern Varta mit 300 Millionen Euro

Aus dem Milliardenprogramm der Bundesregierung zur Förderung der Batteriezellproduktion bekommt Varta bis Ende 2024 insgesamt 300 Millionen Euro. Davon gehen 100 Millionen Euro an den Standort Nördlingen. Ein Drittel davon bezahlt der Freistaat.

Wachstumskurs bei Varta

Für das laufende Jahr peilt Varta ein Umsatz-Wachstum von acht Prozent an. Im Vorjahr hatte der Batteriehersteller seinen Umsatz – auch durch Zukäufe – um 140 Prozent gesteigert.