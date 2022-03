USA stoppen Ölimporte aus Russland

Die USA werden fürs Erste kein Erdöl aus Russland mehr einkaufen. Wie die US-Regierung am Nachmittag unserer Zeit laut Medienberichten verkünden will, wird dafür ein Import-Stopp verhängt. Es ist eine weitere Sanktion wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine.

USA importieren bislang nur wenig Öl aus Russland

Allerdings sind die Vereinigten Staaten nicht so vom russischen Öl abhängig wie andere Nationen. Konkret geht es dabei um knapp 700.000 Barrel täglich. Das entspricht weniger als fünf Prozent des in den USA benötigten Rohöls. Russland ist damit der drittgrößte Ölimporteur in die USA – nach Kanada und Mexiko. Erdgas wird keines aus Russland eingeführt.

Der US-Regierung fällt diese Entscheidung damit wesentlich leichter als anderen Regierungen, beispielsweise der in Deutschland. Hier ist die Abhängigkeit von russischen Energie-Importen deutlich größer. Allerdings zögerte auch die US-Regierung, da sie damit rechnet, dass die Spritpreise durch diese Maßnahme im Land anziehen werden. Darauf reagieren die US-Bürger meist sehr sensibel.

Schon seit Ende Februar kaum russische Öl-Importe

Nach vorläufigen Daten des US-Energieministeriums gab es aber bereits schon in der letzten Februar-Woche de facto keine Importe mehr von russischem Rohöl. Mehrere westliche Energieversorger haben ihre Verbindungen nach Russland gekappt, unter anderem Exxon Mobil und BP. Shell kündigte ebenfalls an, kein Öl und Erdgas aus Russland mehr einzukaufen und alle Tankstellen dort zu schließen.

US-Präsident Joe Biden will mit der Entscheidung Russland für seinen "unprovozierten und ungerechtfertigten Krieg gegen die Ukraine zur Verantwortung ziehen", wie es im Vorfeld angekündigt wurde. Hinzu kommt, dass die Einnahmen aus den Energieexporten auch die Kriegsmaschinerie Russlands weiter stärken. Auch wenn die Ölexporte in die USA nur für etwa fünf Prozent der Öleinnahmen Russlands stehen.

Auch Großbritannien stoppt wohl russische Ölimporte

Bidens Schritt ist nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit den Europäern abgestimmt. Deutschland werde aber nicht folgen und es gebe auch keine entsprechenden Forderungen aus den USA, sagte Habeck nach einer Sonderschalte der Energieminister von Bund und Ländern. Für die USA als Ölproduzent sei die Lage eine andere als für Europa.

Großbritannien will dagegen einem Medienbericht zufolge auch die Einfuhr von russischem Öl einstellen. Es sei eine monatelange Übergangsphase geplant, um eine Anpassung der Weltmärkte zu ermöglichen und Panikkäufe zu verhindern, berichtete "Politico" unter Berufung auf Londoner Regierungskreise.