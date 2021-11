USA will mit EU gegen "schmutzigen Stahl" aus China vorgehen

Die EU und die USA als Partner im weltweit ersten Klimapakt, um eine Flut schmutzig produzierten Stahls und Aluminiums aus China zu stoppen: So stellt sich das die amerikanische Handelsministerin Gina Raimondo in einem Gastbeitrag für die Pittsburgh Post Gazette vor. Gemeinsam mit ihrer Handelsbeauftragten Katherine Tai kündigt sie den Start von Verhandlungen mit Brüssel an.

Klimafreundlichkeit soll beim Preis belohnt werden

Ziel: Der Handel mit klimafreundlich produziertem Metall soll beim Preis belohnt werden. "Unser Stahl gehört zu dem am saubersten hergestellten der Welt", schreiben die Politikerinnen. "Während der aus China einer der schmutzigsten ist." Was nicht länger ohne Konsequenzen bleiben dürfe. Details, wie ein solcher Klimapakt aussehen könne, nennt der Artikel der Politikerinnen allerdings nicht.

China produziert Überkapazitäten

China ist seit langem der größte Stahlproduzent der Welt – Herkunftsland von mehr als der Hälfte der weltweiten Menge, und Quelle massiver Überkapazitäten. Dagegen gehe man mittlerweile vor, beteuert Peking. Tatsächlich ist die chinesische Stahlproduktion im Oktober verglichen mit dem Vorjahr um 20 Prozent gesunken. Aber laut Zollstatistik ist gleichzeitig der Export um elf Prozent gestiegen.

Zwei Wochen nach dem Video-Gipfel von US-Präsident Biden mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping komme der Artikel von Bidens Handelsministerin zu einem kritischen Zeitpunkt, schreibt die Hongkonger Zeitung South China Morning Post.