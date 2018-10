USA genehmigen Linde-Praxair-Fusion unter Auflagen

Die US-Kartellbehörde Federal Trade Commission (FTC) erlaubt die milliardenschwere Fusion von Linde und Praxair zum weltgrößten Industriegase-Konzern - unter Auflagen. Die FTC betonte, dass Linde und Praxair sich aus neun Teilbereichen des Industriegasgeschäfts zurückziehen sollen. Beide Unternehmen haben demnach zugesagt, diese Auflagen innerhalb von vier Monaten umzusetzen.

Die US-Behörde hatte alle Beteiligten auf die Folter gespannt, weil die aktienrechtlich erlaubte Frist für die Fusion am 24. Oktober abläuft. Linde und Praxair wollen gemeinsam den französischen Rivalen Air Liquide übertrumpfen und weltgrößter Hersteller von Industriegasen werden. Die EU-Kommission hat bereits ihre Zustimmung erteilt.

Beschäftigungs- und Standortsicherung bis 2021

Der Fusionsvertrag sieht zwar eine Beschäftigungs- und Standortsicherung bis 2021 vor. Doch was danach auf die gut 60.000 Linde-Mitarbeiter, davon rund 5.000 in Bayern zukommt, ist völlig offen, heißt es bei der Gewerkschaft. Insbesondere in der Münchner Zentrale dürften Stellen überflüssig werden.

Linde-Mitarbeiter haben in den vergangenen Monaten immer wieder die Sorge geäußert, dass von Linde nur der Name bleibt. De facto sei es keine Fusion unter Gleichen, sondern eine Übernahme durch Praxair – mit US-Amerikanern als Chef und Finanzvorstand, so der Vorwurf. Die Beschäftigten fürchten um ihre Mitbestimmungsrechte und gingen sogar aus Protest mal auf die Straße.

Neuer Firmensitz in Dublin

Sollte die Fusion wie geplant über die Bühne gehen, verliert Deutschland gegen den Widerstand der Arbeitnehmer damit den Sitz eines traditionsreichen Industrieunternehmens. Das neue Unternehmen soll zwar nach wie vor Linde heißen - neuer Chef soll aber der Praxair-Vorstandsvorsitzende Steve Angel werden. Er soll den Konzern künftig von Danbury in den USA aus führen. Unternehmenssitz soll die irische Hauptstadt Dublin werden.

Reitzle weiter Chef des Aufsichtsrats

Der langjährige Linde-Vorstandschef und heutige Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle soll Aufsichtsratschef des neuen Weltmarktführers werden. Er hatte die Fusion gegen den Widerstand der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat vorangetrieben.

Zusammen würden der Münchner Traditionskonzern und sein US-Konkurrent Praxair ein Viertel des Weltmarkts beherrschen, mit rund 80.000 Mitarbeitern und gut 24 Milliarden Euro Jahresumsatz. Die beiden Unternehmen und die Investoren versprechen sich von der Fusion Synergien von 1,1 Milliarden Euro im Jahr.