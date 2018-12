US-Zölle auf Autos - was würden sie für Bayern bedeuten?

Er beklage schon seit Langem, dass in New York mehr Mercedes-Fahrzeuge zu sehen seien als Chevrolets in Deutschland. So zitierten amerikanische Zeitungen den US-Präsidenten im Frühjahr. Im Mai legte er noch einmal nach. Wieder meldeten Medien, dass der Präsident seine Handelspolitik beibehalte, bis keine Mercedes-Modelle mehr auf der Fifth Avenue rollten. Das ist plakative Rhetorik, mit der Donald Trump häufig arbeitet. Aber gleichzeitig startete er einen Prüfauftrag für höhere Einfuhrzölle auf Autos aus der EU. Kurz zuvor erst hatte er höhere Zölle auf Stahl und Aluminium verhängen lassen, was vor allem chinesische Erzeuger traf. Der amerikanisch-chinesische Handelskrieg könnte sich also auf die EU ausweiten. Von hohen Zöllen auf Autos und Autoteile wären vor allem die deutschen Hersteller und ihre Zulieferer betroffen. Viele davon produzieren in Bayern, nicht nur die bekannten Marken Audi und BMW.

Studie warnt vor schwerwiegenden Folgen für Bayerns Wirtschaft

Zwar sind diesen Worten bisher noch keine Taten gefolgt, doch ein weiteres Eskalieren des Zollkonfliktes ist nicht auszuschließen. Im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hat die Beratungsgesellschaft Ernst & Young untersucht, wie sich höhere Automobil-Zölle auf Bayerns Wirtschaft auswirken würden. Im Jahr 2017 hat Bayern für 5,8 Milliarden Euro Autos in die USA exportiert. Das war rund ein Drittel der gesamten deutschen Automobil-Exporte in die Vereinigten Staaten.

"Zölle auf die Einfuhr von Automobilen in die USA brächten gewaltige Belastungen für die deutsche und bayerische Wirtschaft, die weit über die unmittelbar betroffenen Unternehmen hinausreichen." Bertram Brossardt, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Derzeit liegt der Zollsatz für Personenfahrzeuge bei 2,5 Prozent, für Kfz-Teile bei durchschnittlich 1,3 Prozent. Das bedeutet, dass bayerische Automobilexporte mit rund 146 Millionen Euro jährlich belastet sind. Ernst & Young hat errechnet, dass sich bei einem Zoll von 15 bis 25 Prozent diese Belastungen auf 870 Millionen bis 1,45 Milliarden Euro erhöhen würden. Es droht also eine Verzehnfachung der bisherigen Zollkosten. Das kann die bayerischen Autos auf dem amerikanischen Markt teurer und damit weniger attraktiv machen.

Bayerische Wirtschaft fordert Handelserleichterungen

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft vbw fordert, dass Zölle weltweit nicht erhöht, sondern gesenkt werden. Besonders zwischen den Wirtschaftsräumen USA und EU müsse es zu weitreichenden Handelserleichterungen kommen. Die USA seien auch im vergangenen Jahr der größte Exportmarkt für Bayern gewesen. Doch schon jetzt, noch ohne die diskutierten Autozölle, sinke das Handelsvolumen. Von Januar bis September 2018 waren die bayerischen Exporte in die USA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent gesunken. Die Importe aus den USA sogar um 17,1 Prozent. Die vbw fordert daher von allen Beteiligten, im Handelsstreit zu deeskalieren.