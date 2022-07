US-Wettbewerber NielsenIQ übernimmt Mehrheit an GfK

Ein großes Geschäft in der Marktforschungsbranche: Das US-Unternehmen NielsenIQ übernimmt die Mehrheit am Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK. Was das für die GfK-Mitarbeiter bedeutet, ist allerdings unklar.