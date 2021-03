US-Verbraucherschutz: Heißer Kaffee und Tiere in der Mikrowelle

Das amerikanische Verbraucherschutz-Klischee schlechthin lautet so: Hundebesitzer steckt seinen nassgewordenen Vierbeiner in die Mikrowelle. Das arme Tier bezahlt das Schnelltrocknen mit dem Leben. Und der Besitzer verklagt erfolgreich den Gerätehersteller auf Schadensersatz, weil der nicht in die Gebrauchsanweisung geschrieben hatte, dass man keine lebenden Tiere in der Mikrowelle trocknen sollte.

Schadenersatzklage bestimmen Verbraucherschutz in den USA

Diese Anekdote ist so oft erzählt worden, dass niemand mehr weiß, ob sie wahr ist. Aber sie bringt den Verbraucherschutz "Made in USA" anschaulich auf den Punkt. Gerichte sorgen für Verbraucherschutz, und weniger Behörden oder Stiftungen. Hersteller aller möglichen Produkte, Anbieter von Dienstleistungen, aber auch Ärzte beschäftigen Legionen von Anwälten, um Schadensersatzklagen vorzubeugen. Oder sie abzuwehren.

Warnhinweise auf Produktpackungen lesen sich mitunter, als würde man den Verbraucher nicht ganz ernst nehmen. Der Klassiker ist der allgemeinübliche Hinweis auf Kaffeebechern, dass man sich an einem heißen Getränk den Mund verbrennen kann. Versicherungen bieten ungeheuer hohen Schutz vor ruinösen Schadensersatzleistungen. Viele der Verbraucherklagen sind auch deshalb so erfolgreich, weil sich Geschädigte zusammenschließen und Sammelklagen einreichen können.

Verbraucherschutz in den USA stammt aus den 60er Jahren

Amerikanischer Verbraucherschutz, wie er heute gilt, ist ein Kind der 60er Jahren. Im Jahre 1962 hatte US-Präsident John F. Kennedy die sogenannte "Consumer Bill of Rights" auf den Weg gebracht. Ein Gesetz, das Verbrauchern vier Grundrechte garantiert: Das Recht, informiert zu werden. Das Recht, zwischen unterschiedlichen Produkten auszuwählen. Das Recht auf Sicherheit. Und das Recht, im Konfliktfall gehört zu werden.

Später kamen noch drei weitere Rechtsansprüche hinzu: Auf Schadensersatz, Verbraucherbildung und auf Wartung. Auf dieser Charta fußen alle späteren Entschädigungsprozesse.

Sechs Millionen Abonnenten der Verbraucherzeitung "Consumer Reports"

Aufklärung über die Qualität von Produkten wird in den USA ebenfalls sehr ernst genommen. Der deutschen Stiftung Warentest am nächsten kommt die unabhängige Nonprofit-Organisation Consumer Reports, die seit 1936 Waren aller Art bewertet. "Consumer Reports" gibt’s nicht am Bahnhofskiosk. Man muss Mitglied sein: Über sechs Millionen Amerikaner machen derzeit Gebrauch davon.