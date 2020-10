US-Unternehmen setzen verstärkt auf Deutschland

Die 50 umsatzstärksten US-Firmen hierzulande geben dem deutschen Standort in diesem Jahr mit 1,8 eine bessere Note als vor einem Jahr. Das geht aus dem heute vorgestellten Ranking der US-Handelskammer AmCham Germany hervor.

"Trump wird ignoriert"

Donald Trumps Handelsbarrieren wie erhöhte Zölle versuchen die US-Unternehmen in Deutschland so gut es geht zu ignorieren, heißt es bei der US-Handelskammer in Deutschland . Die Firmen wollten im Wesentlichen weitermachen, als ob es Trump nicht gäbe.

Bessere Geschäfte in Coronazeit

Trotz Corona-Krise konnten die US-Unternehmen in Deutschland mit ihren mehr als 280.000 Mitarbeitern die Umsätze um 1,8 Prozent steigern. Verluste in der Automobilindustrie und im Maschinenbau wurden durch Gewinne von Handelsunternehmen und IT-Firmen mehr als ausgeglichen. Amazon schob sich erstmals an die Spitze der 50 größten US-Firmen.

Lob für deutsche Hilfsmaßnahmen

Positiv beurteilen die US-Firmen die staatlichen Hilfen in Deutschland wie das Kurzarbeitergeld und andere Corona-Maßnahmen. Erwartet werde, dass die Bundesrepublik deshalb besser durch die Krise kommt als andere Länder und sich im nächsten Jahr deutlich erholt. Obwohl die Gewinne in der Krise rückläufig sind, wollen die US-Unternehmen ihre Investitionen aufstocken. Deutschland halten sie für einen wichtigen Zukunftsmarkt.