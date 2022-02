US- und EU-Notenbanken frieren Russlands Reserven ein

Nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin vergangene Woche den Angriff auf die Ukraine angeordnet hatte, reagierte der Westen mit Wirtschaftssanktionen – unter anderem wurde Russland teilweise vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen. Jetzt rückt die Zentralbank in Moskau in den Mittelpunkt. In einer beispiellosen Aktion haben die anderen Zentralbanken in den USA und Europa die internationalen Reserven Russlands eingefroren.

Moskaus Währungsreserven über Nacht weitgehend eingefroren

Solche Strafen, wie diese gegen die Zentralbank eines großen Landes, gab es noch nie. Denn solche Aktionen könnten große Erschütterungen an den Finanzmärkten auslösen. Dennoch entschieden die Notenbanken der westlichen Staatengemeinschaft, das bisher Undenkbare zu wagen. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurden sämtliche Guthaben, welche die russische Notenbank bei den anderen Notenbanken hat, blockiert.

Die Notenbank in Moskau soll auf das Geld, das ihr nach den internationalen Spielregeln von Handel und Warenverkehr zusteht, einfach nicht mehr abbuchen können. Es handelt sich im Wesentlichen um Exportüberschüsse aus Rohstoffverkäufen, die in Dollar abgerechnet wurden. Es sind also keine Goldbarren, sondern virtuelle elektronische Aufzeichnungen auf Konten bei westlichen Zentralbanken, die jetzt nicht mehr aktiviert werden können.

Vergangene Woche, bevor sich die westlichen Notenbanken zu diesem Schritt entschieden, sagte Pawlo Kuchta, ehemaliger Wirtschaftsminister der Ukraine, in einem Interview mit dem ukrainischen Magazin NV (Nowoje Wremja), dass Russland dadurch "im Grunde genommen in einer Sekunde kein Geld mehr hat, um die Stabilität seiner eignen Wirtschaft aufrechtzuerhalten". Mit diesen Methoden sei der Westen in der Lage, den "Krieg mit Russland zu gewinnen, ohne einen einzigen Schuss abzugeben", urteilte Kuchta.

Überraschungscoup gegen russische Notenbank

Den westlichen Notenbanken soll es gelungen sein, mit ihrer Strafaktion gegen die Zentralbank in Moskau rund zwei Drittel der russischen Devisen- und Währungsreserven von insgesamt rund 630 Milliarden Euro und weitere Vermögenswerte mit einem Schlag einzufrieren.

Die Zentralbank in Moskau, die auch den russischen Staatsfonds verwaltet, bräuchte ihre Auslandsreserven dringend, um eigene Banken und Unternehmen zu stützen sowie den Rubel zu stabilisieren. Denn die Reserven sind in Dollar und könnten für die Käufe von Rubel genutzt werden, die dann den Wechselkurs der russischen Währung oben halten und einen Absturz verhindern.

Kursturbulenzen: Rubel und russische Anleihen fallen ins Bodenlose

Der Wechselkurs des Rubel steht nun durch den fehlenden Außenwert bei den anderen Zentralbanken massiv unter Druck und auch durch Handelsbeschränkungen. Nach der konzertierten Aktion vom Wochenende verlor der Rubel in einer ersten Reaktion im frühen Handel am Montag mehr als 20 Prozent. Für einen Dollar mussten in der Spitze bis zu 120 Rubel hingelegt werden.

Noch härter traf es die russischen Staatsanleihen, bei denen es zu Panikverkäufen kam. So verloren die Papiere zum Teil mehr als 50 Prozent an Wert. Im Gegenzug verdoppeln Renditen der Staatspapiere auf bis zu 20 Prozent.

Eine Gegenmaßnahme: Verdoppelung des Leitzinses

Die russische Notenbank reagierte bereits vor Öffnung der Märkte und verdoppelte den ohnehin schon hohen Leitzins von zehn auf 20 Prozent. Damit verbindet sie die Hoffnung, dass der hohe Zins doch noch einige internationale Käufer in den Rubel locken kann. Solche Investitionen könnten aus China oder einigen arabischen Ländern kommen, die sich in dem Konflikt bislang neutral verhalten.

Außerdem untersagte die russische Zentralbank Ausländern den Verkauf russischer Wertpapiere. Die Börse in Moskau und andere Handelsplätze sollten insofern geschlossen bleiben, dass die Händler Verkaufsorder von Ausländern nicht ausführen.

Am Wochenende hatte der niederländisch-britische Mineralölkonzern BP angekündigt, seine Aktienbeteiligung an dem führenden russischen Ölkonzern Rosneft verkaufen zu wollen. Es geht dabei fast um 20 Prozent aller Anteile. Rosneft beschäftigt neben Gazprom auch den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder. Über dessen Ausstieg ist noch nichts bekannt geworden.

Auch Ausschluss aus Zahlungssystem Swift zeigt Wirkung

Für die Kunden russischer Banken hat sich auch der Teilausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem Swift schon bemerkbar gemacht. Die russische Zentralbank räumte ein, dass Kunden der betroffenen Banken im Ausland ihre Karten nicht mehr nutzen können und ihnen auch alternative Zahlungen wie mit Apple Pay oder Google Pay nicht mehr zur Verfügung stehen.

In Russland soll das lokale Zahlungssystem STFS die Versorgung stützen. Damit will die Notenbank zumindest im eigenen Land sicherstellen, dass dort die Geldautomaten immer gut gefüllt bleiben. Ein Ansturm russischer Sparer ist zu erwarten. Für sie geht es beim Rubel darum, möglichst Bargeld in Händen zu halten, wenn das Vertrauen gegenüber dem Buchgeld der Banken weiter schwindet.

EZB-Warnung: Pleitewelle erreicht russische Auslandsbanken

Experten erwarten, dass viele russische Banken bald staatliche Hilfe brauchen. So rechnet die EZB bereits mit der Insolvenz der europäischen Töchter der größten russischen Sberbank. Deren Überlebensfähigkeit sei wegen der Auswirkungen der Finanzsanktion stark gefährdet, heißt es in einer Mitteilung der EZB. Sie sei zur Beurteilung gelangt, dass die Sberbank Europe AG mit Hauptsitz in Wien sowie ihre beiden Tochtergesellschaften in Kroatien und Slowenien "ausfallen oder wahrscheinlich ausfallen" werden.

Bei der Sberbank sei es in den vergangenen Tagen bereits zu erheblichen Abflüssen von Einlagen gekommen. Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA stoppte nach dieser Mitteilung fast den kompletten Geschäftsbetrieb der Sberbank Europe AG.

Sberbank-Insolvenz betrifft auch einige deutsche Sparer

Bei deutschen Sparern und Privatanlegern, die Geld zu Auslandstöchtern der Sberbank oder der VTB Bank gebracht haben, soll im Fall einer Insolvenz die gesetzliche Europäische Einlagensicherung bis 100.000 Euro greifen. Sberbank und VTB Bank sind darüber hinaus Mitglieder im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands der privaten Banken.