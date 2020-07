US-Truppenabzug: Schock oder Chance für die Wirtschaft ?

Vom NATO-Beitrag bis zum Umgang mit dem Iran liefert die Verteidigungspolitik im deutsch-amerikanischen Verhältnis reichlich Konfliktstoff. Schon mehrfach drohte US-Präsident Donald Trump mit einer Reduzierung der US-Truppen in Deutschland - zuletzt mit einer Verlagerung von Soldaten nach Polen.

Doch was würde ein Auszug der Amerikaner für die betroffenen bayerischen Regionen bedeuten?

Vier Standorte kämen in Frage

Beispiel Oberpfalz: 30.000 Konsumenten, 800 Millionen Euro Kaufkraft, das bedeutet die US-Truppenpräsenz für die Standorte Grafenwöhr und Hohenfels nach Angaben der Industrie-und Handelskammer Regensburg. Auch an den anderen verbliebenen bayerischen Standorten Garmisch und Ansbach sind die Amerikaner ein Wirtschaftsfaktor.

Beim Einkauf bleiben die Amerikaner meist unter sich

Grundsätzlich sind die Auswirkungen für die lokale Wirtschaft aber unterschiedlich, je nach Standortgröße, Stationierungsdauer und Einbindung ins lokale Wirtschaftsgeschehen. Vergleichsweise wenig sorgt sich der bayerische Einzelhandelsverband, weil die Amerikaner meist in ihren eigenen Läden in den Kasernen US-Produkte einkaufen. Daneben finden sich in den Kasernen Schulen, Sportanlagen, Theater und Kinos.