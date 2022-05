US-Notenbank steht vor weiterer Zinserhöhung

Die US-Notenbank FED beendet ihre ultralockere Geldpolitik. Auf der Sitzung am Mittwoch dürfte sie zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zinsen erhöhen. Auslöser ist der massive Anstieg der Inflation, die in den USA mittlerweile bei 8,5 Prozent liegt.