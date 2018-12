US-Notenbank Fed erhöht Leitzins weiter

Trotz der Kritik Trumps gilt es als sicher, dass die Fed ihren Leitzins zum vierten Mal in kurzer Folge erhöhen wird (auf 2,25 bis 2,5 Prozent). Danach wird es aber möglicherweise nur noch einen letzten kleinen Zinsschritt geben.

Fed ist EZB um drei Jahre voraus

Zum insgesamt neunten Mal in drei Jahren wird die US-Notenbank Fed wohl diese Woche ihre Zinsen heraufsetzen. Zuvor hatte sie ihre Anleihekäufe beendet. Der Europäischen Zentralbank steht das noch bevor. Um mindestens drei Jahre ist die amerikanische Notenbank der EZB voraus mit ihrer Geldpolitik im laufenden Konjunkturzyklus, was die bisher größte Verschiebung zwischen den USA und Europa ist.

Strohfeuer Trumps sorgte für Überhitzung

Die Fed wird bald schon fertig sein mit ihren Zinserhöhungen, vielleicht schon mit der zehnten und dann auf einem Zinsniveau von weniger als drei Prozent bereits den Blick nach unten richten. So sehen es die Ökonomen, denn die US-Wirtschaft wird 2019 genau wie die europäische nicht mehr so stark wachsen. Viele halten spätestens 2020 in den USA sogar eine leichte Rezession für möglich, was weitere Zinserhöhungen der Fed ausschließen würde. Dass der amerikanische Aufschwung nun schneller zu Ende geht, ist auf eine Überhitzung zurückzuführen. Präsident Trump hatte in einer ohnehin starken Wachstumsphase mit Steuererleichterungen die Konjunktur unnötig angeheizt und damit ein Strohfeuer entfacht.