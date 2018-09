US-Firmen in Deutschland sehen Handelskonflikt mit Sorge

An der Spitze der US-Firmen in Deutschland stehen laut AmCham-Statistik McDonalds, der Autobauer Ford und der Personaldienstleister Manpower. Tochterfirmen großer US-Konzerne und andere amerikanische Unternehmen stehen demnach in Deutschland für rund 650.000 Arbeitsplätze und sind damit ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Sie steuern häufig von hier aus ihr Europa-Geschäft oder produzieren für ihre weltweiten Märkte.

Rund 300.000 Beschäftigte

Die Handelskammer AmCham Germany kann für die 50 umsatzstärksten US-Unternehmen in Deutschland genauere Zahlen vorlegen. Laut der neuesten Umfrage erwirtschafteten sie 171 Milliarden Euro Umsatz mit rund 300.000 Mitarbeitern, das war ein Prozent mehr Beschäftigte als im Vorjahr. Derzeit sind aber kaum noch Neueinstellungen geplant wegen des Handelskonflikts.

Zölle behindern das Geschäft

Ein Großteil der US-Unternehmen und ihrer Töchter rechnen inzwischen fest mit sinkenden Umsätzen in Deutschland. Sie profitierten bisher immer von den engen Handelsverbindungen auf beiden Seiten des Atlantiks, die nun unter höheren Zöllen leiden. Die US-Handelskammer sieht sich selbst als politischen Brückenbauer und hofft, dass der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und der EU bald beigelegt wird.