US-Behörde lässt Boeing 737 Max wieder fliegen

Seit März 2019 musste jede Boeing 737 Max am Boden bleiben. Der Grund: zwei tödliche Unfälle mit diesem Typ der Maschine. 346 Menschen kamen dabei ums Leben. Jetzt haben die US-Behörden eine neue grundsätzliche Flugerlaubnis für die Boeing 737 MAX erteilt.

Softwaresystem stand in der Kritik

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA betonte am Mittwoch aber, bevor die Maschinen wieder abheben könnten, müssten noch neue Ausbildungsprogramme für Piloten genehmigt werden. Nach den zwei Unglücken war die Kritik an der FAA gestiegen, die mutmaßlich zu laxe Kontrollen durchgeführt habe. Boeing stand wegen der schnellen Einführung eines neuen Softwaresystems in der Kritik, das bei den Abstürzen eine entscheidende Rolle gespielt haben soll.

Abstürze in Indonesien und Äthiopien

Die 737-Max-Abstürze in Indonesien und Äthiopien, bei denen im Oktober 2018 und März 2019 insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen, haben Boeing in eine tiefe Krise gebracht. Der Konzern steht im Verdacht, die Unglücksflieger überstürzt auf dem Markt gebracht und dabei die Sicherheit vernachlässigt zu haben. Boeing weist dies zwar zurück, hat aber verschiedene Fehler und Pannen eingeräumt.