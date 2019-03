US-Behörde genehmigt Linde-Fusion mit Praxair endültig

Nach monatelangem Warten können die fusionierten Gasekonzerne Linde und Praxair bald als ein Unternehmen am Markt auftreten. Denn die amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC hat nun die endgültigen Auflagen festgelegt, unter denen sie den Zusammenschluss genehmigen will. Bislang müssen sich Linde und Praxair trotz der beschlossenen Fusion im operativen Geschäft wie Konkurrenten verhalten.

Die amerikanischen Behörden wollen vor allem verhindern, dass der neue Konzern in den USA den Markt für Industriegase dominiert. Praxair hat als US-Unternehmen dort bereits eine starke Stellung, die durch das amerikanische Geschäft von Linde noch stärker werden würde.

Wettbewerbsbehörde sichert sich weiteres Mitspracherecht

Deshalb hat die FTC ihre Auflagen aus dem Oktober 2018 noch einmal verschärft. Bislang forderte die Behörde, dass neun Standorte an vier verschiedene Konkurrenten verkauft werden. Hier hat sich die FTC nun ein weiteres Mitspracherecht gesichert. Dieses betrifft den deutschen Konkurrenten Messer, der gemeinsam mit dem Finanzinvestor CVC große Teile des US-Geschäfts von Linde übernimmt.

Falls es hier in Zukunft zu weiteren Verkäufen und zu einer möglichen Marktkonzentration kommen sollte, greift das Mitspracherecht der FTC. Außerdem legen die erweiterten Auflagen fest, wie viel geistiges Eigentum Linde abgeben muss.

Linde plc soll weltgrößter Hersteller von Industriegasen werden

Linde nimmt mit den Verkäufen aus dem US- und dem Europageschäft über acht Milliarden Dollar ein. Dieses Geld wird zu einem großen Teil an die Aktionäre verteilt: Zum einen über ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm, zum anderen über eine deutliche höhere Dividende.

Linde und Praxair hatten ihre Fusion im Laufe des vergangenen Jahres umgesetzt. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Linde plc soll der weltgrößte Hersteller von Industriegasen werden und damit den französischen Rivalen Air Liquide übertrumpfen.

Gewerkschaften befürchten Stellenabbau

Kritik an dem Zusammenschluss hatte es wiederholt von den Gewerkschaften gegeben. Zwar sieht der Fusionsvertrag eine Beschäftigungs- und Standortsicherung bis 2021 vor. Doch was danach auf Linde-Mitarbeiter zukommt, sei völlig offen, heißt es bei der IG Metall und der IG BCE.

Insgesamt hat Linde rund 60.000 Beschäftigte, etwa 5000 davon in Bayern. Insbesondere in der bisherigen Konzernzentrale in München könnten laut Gewerkschaft Stellen überflüssig werden.