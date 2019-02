Urteil zur "Sonntagssemmel" lässt Revision zu

Bernhard Auracher, Geschäftsführer der Bäckerei-Kette Ratschiller, gab sich im Prozess wegen unlauteren Wettbewerbs nach dem Freispruch für seine Firma erleichtert:

"Für uns ist das ein freudiger Tag, wir haben hier einen Sieg erreicht!"

Wenige Stunden zuvor hatte das Oberlandesgericht München eine Klage der Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs abgewiesen und bestätigt, dass Ratschiller nichts falsch macht, wenn die Backwaren sonntags länger als drei Stunden verkauft werden. Nach dem Ladenschlussgesetz ist das zwar tatsächlich verboten, aber nicht nach dem Gaststättengesetz, und das greift nach Ansicht des OLG, weil es in Ratschillers Filialen auch Sitzgelegenheiten gibt.

"Wir sind ja nicht nur eine Bäckerei, sondern auch eine Konditorei. Und wir sind natürlich auch ein Gastronomiebetrieb, und wir haben am Sonntag immer auch Semmeln verkauft, und zwar die ersten drei Stunden an Kunden, und danach haben wir an Gäste verkauft, weil ich kann ja einem Kunden, der bei mir einen Espresso trinkt, nicht verwehren, dass er eine Semmel mit nach Hause nimmt oder auch ein Brot mit nach Hause nimmt. Und von daher finde ich diese Entscheidung absolut richtig."

Voraussetzung für einen längeren Verkauf nach dem Gaststättengesetz ist aber auch, dass es sich bei den Waren um "zubereitete Speisen" handelt. Was darunter zu verstehen ist, war ein weitere Knackpunkt in der Verhandlung. Ist schon allein die Semmel etwas Zubereitetes? Oder müsste sie dafür zum Beispiel belegt sein. Für Auracher ein klarer Fall:

"Eine Semmel ist für mich eine zubereitete Speise, weil die bei uns auch in der Bäckerei gemischt wird und im Laden frisch gebacken wird, weil wir dort mit einem sehr großen Anteil an Teiglingen arbeiten. Wir haben diese Läden auch ausgestattet wie eine Backstube, und von daher ist das für mich auch eine zubereitete Speise."

Das sahen auch die OLG-Richter so. Semmeln und Brote sind – Zitat -"Nahrungsmittel, deren Rohstoffe durch den Backvorgang zum Genuss verändert" werden. Es entspreche der Lebenserfahrung, dass die Gäste eines Cafés mit angeschlossener Bäckerei dort auch unbelegte Semmeln und sonstige Backwaren bestellen können, etwa im Rahmen eines Frühstücks, hieß es in der Urteilsbegründung. Und auch im Straßenverkauf könne man davon ausgehen, dass die Ware für den "alsbaldigen Verzehr" bestimmt sei - so lange es sich nicht um große Mengen handle. Eben hier sieht Andreas Ottofülling von der Wettbewerbszentrale aber einen möglichen Punkt, um im Fall Ratschiller noch einmal nachzuhaken.

"Ein Testkauf enthielt zum Beispiel insgesamt acht Semmeln, eine Breze und einen kleinen Laib Brot, und das ist sicherlich eine Menge, wo man sich die Frage stellen kann, ist das nicht doch eine größere Menge, weil auf dem Weg von der Bäckerei oder auch dem Lokal nach Hause wird man keine acht trockenen Semmeln verdrücken, und das ist ein möglicher Ansatzpunkt für eine Revision."

Weil es in dem Verfahren um grundsätzliche Fragen von bundesweiter Bedeutung geht, zu denen es noch keine höchstrichterliche Entscheidung gib, hat das OLG die Revision ausdrücklich zugelassen. Ob die Wettbewerbszentrale den Weg zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe tatsächlich wählt, will sie nach der genauen Analyse der Urteilsbegründung entscheiden.