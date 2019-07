Urteil: Steht die europäische Bankenunion auf der Kippe?

Die Banken sollen sicherer werden – das war das einhellige Ziel der EU nach der Banken- und Finanzkrise. Damals mussten einige Banken vom Steuerzahler gerettet werden und das dürfe nicht mehr passieren. Verhindern soll das die Bankenunion, die 2014 beschlossen wurde. Sie besteht aus drei verschiedenen Säulen:

1. Säule: Die Bankenaufsicht

Seit November 2014 werden die großen, systemrelevanten Banken nicht mehr von den nationalen Behörden überwacht sondern von der Europäischen Zentralbank (EZB). Dafür wurde eine eigene Abteilung gegründet, die vom geldpolitischen Teil der Notenbank abgeschirmt ist. Die EZB überprüft ständig die Geldhäuser und stellt fest, ob sie solide ist. Stellt sie fest, dass eine Bank in einer gefährlichen Schieflage ist, tritt die zweite Säule der Bankenunion auf den Plan.

2. Säule: Die Bankenabwicklung

Ist eine Bank in Gefahr wird der Bankenabwicklungsmechanismus ausgelöst. Da kommt ein Gremium zusammen, dass über die notwendigen Maßnahmen entscheidet, das Single Resolution Board (SRB). Es handelt sich dabei um eine Agentur der Europäischen Union mit Sitz in Brüssel.

Das Gremium kann Sanierungsmaßnahmen ergreifen, den Banken genaue Vorschriften machen, wie sie ihr Eigenkapital stärken muss oder im Notfall auch die Bank auflösen. Die Kosten müssen in erster Linie die Eigentümer und die Gläubiger tragen, nur wenn das nicht reicht, springt der einheitliche Bankenabwicklungsfonds (SRF) ein.

Seit Januar 2016 müssen alle Banken Geld in den Abwicklungsfonds zahlen. Die Höhe des Beitrags richtet sich nach der Größe und der Risikostruktur der Bank. Ziel ist es 2023 rund 60 Milliarden Euro im Fonds zu haben. Mitte 2019 war der Topf zur Hälfte gefüllt. Im Fall einer Bankenabwicklung trägt der Fonds die Kosten, sollte die Summe nicht reichen, kann der Rettungsschirm aktiviert werden. Die Kundengelder sollen langfristig durch die dritte Säule der Bankenunion geschützt werden.

3. Säule: Die europäische Einlagensicherung

In Deutschland gibt es bereits seit 1976 den Einlagensicherungsfonds der Banken. Durch ihn sind bei einer Bankenpleite mindestens 100.000 Euro pro Kunde abgesichert. Dieses System soll auf die gesamte Eurozone übertragen werden. Allerdings gibt es noch große politische Widerstände, so dass diese Säule der Bankenunion noch nicht existiert.

Muss Deutschland für ausländische Bankpleiten haften?

Bereits 2014 hatte eine Gruppe um den Berliner Juristen und Wirtschaftswissenschaftler Markus C. Kerber Verfassungsbeschwerden gegen diese Regelungen eingelegt. Die Kläger setzen an zwei Punkten an: Zum einen halten sie die Übertragung der Bankenaufsicht an die Europäische Zentralbank für falsch. Zum anderen befürchten sie, dass über den gemeinsamen Abwicklungsfonds deutsche Banken zur Sanierung anderer herangezogen werden. Im Grunde geht es darum, wie viel Macht die Nationalstaaten auf die europäische Ebene übertragen dürfen.

Kritik an der EZB-Aufsicht

Die Kläger bemängeln, dass die Aufsicht und Verantwortung für die Banken unnötigerweise an die EZB übertragen wurde. Nach dem Subsidiaritätsprinzip sollten erstmal die nationalen Behörden zuständig bleiben. Außerdem sehen sie einen Interessenskonflikt mit der Geldpolitik. Denn schließlich legt die EZB die Zinsen fest. Es könnte also sein, dass sie die Zinsen nicht erhöht, um angeschlagene Banken nicht noch weiter zu belasten.

Diesem Vorwurf entgegnen die Befürworter, dass die Bankenaufsicht auch räumlich vom Rest der EZB getrennt ist und genau darauf geachtet wird, dass beide Aufgaben nicht vermischt werden. Sie weisen außerdem darauf hin, dass Banken heutzutage grenzüberschreitend arbeiten, die Auswirkungen einer Pleite nicht auf den Nationalstaat beschränkt sind und deshalb eine Aufsicht auch europaweit agieren sollte. Die deutsche Aufsichtsbehörde BaFin hat bei der Anhörung vor dem Bundesverfassungsgericht die gute Zusammenarbeit mit der EZB bestätigt.

Kritiker fürchten Verlust der finanziellen Souveränität

In den Abwicklungsfonds zahlen alle europäische Banken ein und sie stehen damit auch füreinander ein. Es kann passieren, dass somit deutsche Banken zum Beispiel für italienische Banken zur Kasse gebeten werden. Die Kläger befürchten, dass damit unsolide arbeitende Banken mit deutschen Geldern gerettet werden. Damit verliert Deutschland ihrer Meinung nach einen Teil der finanziellen Souveränität.

Europäische Bankenunion steht auf der Kippe

Wie das Urteil ausfallen wird, ist nicht abzusehen. Sollte das Bundesverfassungsgericht zu dem Schluss kommen, dass die Bankenunion nicht mit deutschem Recht vereinbar ist, dann müsste Deutschland entweder ausscheiden aus dieser Union oder es müssen in Brüssel neue Verträge ausgehandelt werden. Das Bundesverfassungsgericht könnte die Klage aber auch erstmal an den Europäischen Gerichtshof weiterleiten.