Urteil: Freiheitsstrafe nach Bierkarussell-Betrug

Ein 42 Jahre alter Mann ist am Landgericht Würzburg wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung von 35 Millionen Euro zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Da er außerdem wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verurteilt wurde, ist für ihn die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet worden. Strafmildernd wurde berücksichtigt, dass der 42-Jährige geständig war.

Schein-Import, um Alkoholsteuer zu sparen

Der Mann gehörte zu einer international tätigen Bande, die etwa 3.600 Lkw-Ladungen mit französischem Bier – etwa 85 Millionen Liter beziehungsweise 77 Millionen Flaschen – in Großbritannien auf dem Schwarzmarkt verkauft hatte. Versteuert wurde das Bier in Deutschland, weil die Alkoholsteuer in Deutschland deutlich geringer ausfällt als in Frankreich. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem regelrechten Bierkarussell.

Bier auf britischem Schwarzmarkt verkauft

Das französische Bier war laut Anklage von Anfang an für den Markt in Großbritannien bestimmt. Um aber Steuern zu sparen, sei die Bande von insgesamt acht Tatverdächtigen auf die Idee der planmäßigen Verschleierung gekommen: Die Alkoholsteuer in Frankreich ist viermal so hoch wie in Deutschland und in Großbritannien sogar zehnmal so hoch. Deshalb hatten die Betrüger das Bier zum Schein nach Deutschland transportiert und am Hauptzollamt in Schweinfurt versteuert.

42-Jähriger fungierte als Strohmann

Um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, wurde extra ein Lager im unterfränkischen Eisingen eingerichtet, in das aber nur einige wenige Lieferungen zum Schein erfolgten. Für seine Verschleierungstätigkeit soll der 42-Jährige etwa 700.000 Euro Provision erhalten haben. Er habe als Strohmann die "Drecksarbeit" erledigt und den Hintermännern mit den online abgeschickten Steuererklärungen den Rücken freigehalten, so die Staatsanwaltschaft.

Gegen den Mittelsmann des 42-Jährigen soll im November ebenfalls in Würzburg verhandelt werden. Außerdem werde gegen zwei Mitarbeiter des Schein-Bierlagers ermittelt. Die französischen Hintermänner sind bisher unbekannt.