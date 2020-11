Urteil: Audi haftet auch für VW-Motoren

Audi haftet demnach auch für Motoren, die vom Dieselskandal betroffen sind und von VW entwickelt wurden. Zu diesem Urteil kommt das Oberlandesgericht in München in einer Grundsatzentscheidung.

In einem der Verfahren, über die heute entschieden wurde, ging es um einen gebrauchten Q5 aus dem Jahr 2009. Dieser Wagen hatte den von VW entwickelten Motor EA189, der im Mittelpunkt des Abgasskandals steht. Der Kläger verlangte eine Rückabwicklung des Kaufs. Audi weigerte sich und scheiterte damit in der ersten Instanz vor dem Landgericht Ingolstadt. Allerdings hat auch das Berufungsgericht dem Kläger im Wesentlichen Recht gegeben.

"Haben nichts gewusst" hat vor Gericht keinen Bestand

Unter anderem zweifelten die Münchner Richter an der Behauptung von Audi, dass die Ingolstädter keine Kenntnis von den Details des Motors der Konzernmutter hatten. Bei dem Motor handele es sich um das Kernstück des Fahrzeugs, und es könne nicht nachvollzogen werden, dass die Beklagte kein Interesse daran gehabt habe, zu wissen, wie es der Mutterkonzern geschafft habe, die strengen Grenzwerte einzuhalten, so die Begründung. Die Richter verwiesen zudem darauf, dass Audi ja auch selbst Dieselmotoren entwickelt. Deshalb verurteilte das Oberlandesgericht Audi dazu, dem Kläger bei der Rückgabe des Wagens knapp 8.900 Euro plus Zinsen zu bezahlen.

Audi prüft Rechtsmittel

Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht. Bei Audi erklärte man auf BR-Anfrage, dass die heutigen Entscheidungen nicht die ersten in diesem Zusammenhang seien. Hierzu gebe es bereits eine Reihe unterschiedlicher Urteile von einer Vielzahl bundesdeutscher Gerichte. Auch die heutige Grundsatzentscheidung werde man prüfen und anschließend über entsprechende Rechtsmittel entscheiden, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.