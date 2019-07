Urlaubsversicherung: Welche ist wirklich nötig?

Sommer, Sonne, Strand und Meer und nach dem Schwimmen ist der Geldbeutel leer. Das ganze Urlaubsgeld geklaut. Was jetzt? Eine Vielzahl an Anbietern im Netz werben mit speziellen Reiseversicherungen, die mehr Absicherung im Ausland versprechen. In der Summe kann das aber ganz schön ins Geld gehen. Welche sollten Urlauber trotzdem in jedem Fall abschließen?

Auslandskrankenversicherung ist unverzichtbar

Eine Auslandskrankenversicherung sollten Urlauber in jedem Fall abschließen. Das gilt besonders für gesetzlich Versicherte, weil die Kassen bei einer Erkrankung oder einem Unfall im Ausland oft nicht alle Kosten übernehmen.

„Wir haben zwar eine europäische Versicherungskarte, das ist die Rückseite Ihrer Gesundheitskarte, die Sie im Zweifelsfall im Ausland benutzen könnten, aber für alle privatärztlichen Leistungen, die Sie in Anspruch nehmen und das ist der Hotelarzt in der Regel, der will Cash von Ihnen vor Ort, das ist eine Privatleistung und dann müssen Sie immer in Vorleistung gehen.“ Susanne Gelbmann, Verbraucherservice

Seperate Versicherung für Rücktransporte abschließen

Vor allem der Rücktransport aus dem Ausland sollte immer separat versichert werden, weil Ambulanzflüge von außerhalb Europas nach Hause bis zu 80.000 Euro kosten können. Anders sieht es bei Reisegepäckversicherungen aus. Die bekommen Urlauber oft in einem Paket mit angeboten. Diese Versicherungen sind aber nach Meinung von Experten meistens unnötig.

„Gegen Diebstahl Ihres Reisegepäcks sind Sie über eine bestehende Hausratsversicherung gut abgesichert, dann würde diese Reisegepäckversicherung gar nicht zahlen müssen. Also es gibt viele Ausnahmefälle. Und Sie müssten eigentlich auf jedem Gepäckstück drauf sitzen, damit Versicherungsschutz beseht, aber dann entwendet das auch niemand.“ Susanne Gelbmann, Verbraucherservice

Reiserücktrittsversicherung bei teuren Reisen sinnvoll

Bei teureren Reisen, ab etwa 1.500 Euro, ist eine Reiserücktrittsversicherung auf jeden Fall sinnvoll. Sie schützt Urlauber zum Beispiel bei plötzlicher Erkrankung vor hohen Stornokosten.

„Wir würden es auch empfehlen, wenn Sie mit Senioren reisen, oder mit kleinen Kindern, denn dann ist das Risiko einer Erkrankung, oder eines Ausfalls doch auch größer. Schließen Sie einen Jahresvertrag ab. Wenn es sehr teure Reisen sind, kommen Sie finanziell oft besser weg. Man müsste aber an die Kündigung des Vertrages denken, weil sich diese Verträge sonst jährlich verlängern.“ Susanne Gelbmann, Verbraucherservice

Bei Autoreisen kann ein Schutzbrief sinnvoll sein

Wer mit dem eigenen Auto in Urlaub fährt und kein Mitglied in einem Automobilclub ist, für den kann sich außerdem ein Schutzbrief lohnen. Er springt bei Kosten ein, die durch Autopannen entstehen können. Zusammen mit der Auslandskranken- und Reiserücktrittsversicherung kann das ein guter Auslandsschutz sein.