Urlaubsplanung in der Pandemie: Darauf müssen Sie achten

In den Osterferien vielleicht doch noch zum Skifahren, an Pfingsten mit der gesamten Familie in die Türkei oder nach Griechenland, im August vielleicht eine Kreuzfahrt zum Nordkap: Die Reiseveranstalter locken jetzt mit günstigen Angeboten – zum Teil mit der Zusage kostenlos stornieren zu können, wenn dann wegen Corona noch Beschränkungen gelten. Aber was ist mit dem Urlaubsantrag bei der Arbeitsstelle?

Bundesurlaubsgesetz gibt Regeln vor

Viele Beschäftigte versuchen den Antrag hinauszuzögern und erst einzureichen, wenn die Corona-Lage sich absehen lässt. Die Unternehmen wiederum haben kaum Interesse, dass alle ihre Mitarbeiter vielleicht erst im August unterwegs sind.

Laut Bundesurlaubsgesetz aber steht den Arbeitgebern das Recht zu, die Urlaubstage festzulegen. Dabei jedoch müssen sie die Wünsche der Arbeitnehmer berücksichtigen – also zum Beispiel von Eltern, die auf Schulferien angewiesen sind. Und laut Bundesarbeitsgericht sind diese Wünsche nicht den betrieblichen Belangen nachgeordnet. Legt der Arbeitgeber die freien Tage fest, ohne den Mitarbeiter oder im Fall von Betriebsferien den Betriebsrat zu fragen, dann können Wünsche nachgereicht werden.

Genehmigter Urlaub darf vom Arbeitgeber nicht wieder storniert werden

Ist der Urlaub erst einmal genehmigt, dann gibt es kein Recht das wieder zu "stornieren oder stornieren zu lassen" – darauf weist der DGB Rechtsschutz hin. Urlaub soll laut Gesetz der Erholung dienen – einen Anspruch zum Beispiel auf Ferien am Strand sieht es nicht vor. Man kann den genehmigten Urlaub also nicht verschieben, wenn die Reise wegen Corona ausfällt. Bleibt nur, mit dem Arbeitgeber zu reden oder im Arbeitsvertrag etwas anderes zu vereinbaren.