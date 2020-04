17.04.2020, 17:00 Uhr

Urlaubsplanung im Krisenmodus: Wo kann ich noch hin?

Urlaub in Deutschland oder zuhause auf dem Balkon? Die Prognosen darüber, was in Zukunft geht und was nicht, sind derzeit noch vage. Wer trotzdem buchen will, muss einiges beachten.