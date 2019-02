vor 27 Minuten

Urlaubsmüde? Deutsche halten sich mit Buchungen zurück

Im Januar buchen so viele Deutsche ihren Jahresurlaub wie in keinem anderen Monat. Normalerweise. Doch in diesem Jahr halten sich die Urlauber zurück. Die Reisebüros registrierten zehn Prozent weniger Buchungen - und die Preise sinken schon.