Urlaubsgeld: Wer bekommt zusätzlich was in die Ferienkasse?

Auf mindestens vier Wochen Urlaub im Jahr hat jeder per Gesetz Anspruch - auf ein zusätzliches Urlaubsgeld aber nicht. Das bekommen laut Umfrage in diesem Jahr rund 47 Prozent der Beschäftigten auf das Konto überwiesen. Die meisten von ihnen können sich da auf einen Tarifvertrag berufen. Ohne den sind die Chancen auf den Bonus für die Ferien nur halb so groß.

Kleinbetriebe zahlen seltener Urlaubsgeld

In Kleinbetrieben wird er seltener gezahlt als in Großbetrieben, in Westdeutschland nach wie vor seltener als im Osten der Republik. Und: während die Hälfte der Männer einen Anspruch darauf haben, sind es bei den Frauen nur 41 Prozent. Das liegt an den Branchen, in denen sie tätig sind. Bei Jobs im Bereich Metall oder Chemie ist das Urlaubsgeld verbreitet – bei den privaten Dienstleistern seltener. Doch genau da ist der Anteil weiblicher Beschäftigter hoch.