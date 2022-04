Urlauber kehren an Ostern zurück in den Bayerischen Wald

Gut gebucht, aber nicht ausgebucht sind die Urlaubsquartiere und Orte im Bayerischen Wald über die zweiwöchigen Osterferien, die in Bayern am Samstag beginnen. "Wir sind ganz zufrieden mit der Buchungslage", sagt zum Beispiel die Tourismuschefin von Sankt Englmar, Astrid Piermeier. "Es gibt noch freie Kapazitäten, aber nicht mehr in allen Häusern." Vor allem das eigentliche Osterwochenende ist stark gefragt, außerdem die zweite Ferienwoche, sagt Piermeier.

Buchungen immer kurzfristiger

"Wie immer an Ostern wird aber nicht alles ausgebucht sein", heißt es vom Tourismusverband Ostbayern, und wie immer werde Osterurlaub kurzfristig gebucht, weil viele Gäste in dieser Jahreszeit das Wetter abwarten. Alle Touristiker stellen aber fest, dass inzwischen noch deutlich kurzfristiger gebucht wird als früher.

Zum Artikel: So hat Corona die Tourismusbranche beeinflusst

In Bodenmais zum Beispiel haben die Buchungsanfragen für Ostern seit Donnerstag merklich angezogen, so der Bodenmaiser Tourismuschef Marco Felgenhauer. Astrid Piermeier führt die Kurzfristigkeit auf die Coronalage zurück. Viele Gäste warten ab, ob sie eventuell erkranken, in Quarantäne oder für erkrankte Kollegen einspringen müssen, und buchen deshalb nicht mehr so lange im Voraus, weil sie im Fall des Falles nicht stornieren möchten.

Viele Stornierungen wegen Corona

Das stellen auch Gastgeber fest. Elisabeth Fritz, Chefin im "Hotel der Bäume" in Asbach, bekommt immer wieder Stornierungen wegen Corona, kann die wieder frei gewordenen Zimmer aber meistens schnell wieder füllen, vor allem an den Wochenenden. Sie empfiehlt deshalb kurzentschlossenen Gästen, auch bei ausgebuchten Quartieren nochmal ins Internet zu schauen, weil es momentan viel Bewegung bei den Zimmerbelegungen gibt.

Corona-Lockerungen beleben Familienurlaube

Wochenweise buchen vor allem Familien. Hier hatte die Lockerung der Corona-Auflagen einen positiven Effekt, so der Tourismusverband Ostbayern. Zum einen sind 2G-und 3G-Kontrollen sowie Maskenpflicht im Tourismus weggefallen. Zum anderen sind viele Freizeitangebote, zum Beispiel Kinderprogramme, nicht mehr in Gefahr, doch wieder wegen der Corona-Auflagen abgesagt werden zu müssen wie in den letzten zwei Jahren.

Ferienregion spürt Ukrainekrieg noch nicht

Der Ukrainekrieg und die damit zusammenhängende Stimmungslage in der Bevölkerung wirken sich noch nicht unmittelbar auf die Osterferien aus. Die Touristiker vermuten, hier werde der Effekt erst für die Sommermonate spürbar werden. Hotelchefin Elisabeth Fritz merkte zwar zu Beginn des Kriegs eine Art "Schockstarre" bei Gästen. Es gab schlagartig ein paar Tage keine Anfragen mehr, erzählt sie. Das habe sich inzwischen wieder beruhigt. Die Leute wollen auch wieder "Auszeiten" von den negativen Nachrichten in den Medien in Form von Urlaub, glaubt die Hotelchefin.

Spritpreise machen sich bemerkbar

In Sankt Englmar stellt man zwei ganz unterschiedliche Folgen fest. Während Gastgeber "in preissensiblen Bereichen" merken, dass Gäste zum Beispiel auf die hohen Spritpreise reagieren und umbuchen, gebe es andererseits Gastgeber, die einen neuen Trend zum Deutschlandurlaub spüren, weil viele wegen der unsicheren Lage nicht mehr in Urlaub weiter weg fliegen wollen. Marco Felgenhauer, Tourismuschef in Bodenmais, fürchtet dagegen wegen des Ukrainekriegs einen neuen "Preiskampf" in der Branche. Veranstalter für Pauschalreisen in Auslandsziele locken mit Preisgarantien für den Urlaub, beobachtet er, egal, wohin sich die Energiepreise entwickeln.

Wellnesshotels sind gut gebucht

Gut gebucht sind die Wellness-Hotels der Region. Der "Brunner-Hof" in Arnschwang im Landkreis Cham zu Beispiel ist zum Osterwochenende schon zu 100 Prozent und für den Rest der Osterferien auch zu weit über 90 Prozent ausgebucht, heißt es dort. Das Hotel führt aber eine Warteliste für Gäste und benachrichtigt sie, wenn es Stornierungen gibt, so dass auch Kurzentschlossene noch Chancen haben. Gerade an Ostern, wenn es draußen noch kühl sein kann, buchen viele bewusst in solchen Häusern mit weitläufigen Bade-und Saunalandschaften.

Manche Hygiene-Auflagen bleiben freiwillig

Außerdem sind die zahlreichen Coronaauflagen, die auch hier gegolten haben, inzwischen weggefallen. "Da ist es jetzt wie früher. Es gibt keine Zugangsregelungen mehr, es kann alles ganz offen betrieben werden", sagt Hotelchef Andreas Brunner, der zugleich auch Kreisvorsitzender des Hotel-und Gaststättenverbands im Landkreis Cham ist. Die meisten Hotels werden aber die Hygieneauflagen, zum Beispiel die Desinfektion und teilweise auch mehr Abstand bei den Liegen, beibehalten, glaubt er.