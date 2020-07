Urlaub mit Handicap: Wie barrierefrei ist es am Chiemsee?

Vor drei Jahren erleidet der talentierte Nachwuchs-Skifahrer Nikolai Sommer beim Training einen Unfall. Seitdem ist er querschnittsgelähmt. Doch seinen Humor und seinen sportlichen Ehrgeiz hat der 19-Jährige nicht verloren. Jetzt spielt Nikolai Rollstuhl-Basketball und testet, wie barrierefrei ein Kurzurlaub am Chiemsee ist.

Mit der Fähre geht es für ihn zunächst von Prien zur Herreninsel. Das Übersetzen funktioniert gut, bis auf ein kleines Manko: Die Rampe war sehr steil, sagt Nikolai Sommer. Sportlich wie er ist, hat er es geschafft. "Aber bei anderen Rollstuhlfahrern, da ist das nicht so leicht", findet er. "Wenn die nicht so fit sind und jetzt nicht so die Technik haben, da ist es einfach schwierig ohne Hilfsperson." In solchen Situationen hilft die Schiffsbesatzung den Rollstuhlfahrern an Bord.

Sightseeing am Schloss Herrenchiemsee

Weiter geht es für den 19-Jährigen zu einem Sightseeing-Trip zu Schloss Herrenchiemsee. Auf die Fahrt mit der Pferde-Kutsche muss Nikolai allerdings verzichten. Auf die selbst gebauten Wagen kommt er nicht hoch. Nikolai findet: Beim Bau des nächsten Modells bitte Barrierefreiheit berücksichtigen.

Die Wege zum Schloss sind ohne große Steigung relativ gut zu bewältigen. Erst am Ende wird es etwas mühsam. Der Zugang ist mit zwei leicht ansteigenden Rampen für Rollstuhlfahrer gut zu meistern.

Behindertengerechte Ausstattung im Schloss

Im Schloss ist Nikolai positiv überrascht. Es gibt Behindertentoiletten und Aufzüge, was in alten Gemäuern nicht selbstverständlich ist. Eine ganze Menge historischen Input liefert dann die Führung durch die Gemächer, die bis zum mysteriösen Tod König Ludwigs II. noch nicht fertiggestellt waren.

Die Anlage mitsamt Garten und Springbrunnen lehnt sich an Schloss Versailles an. Im Freien bieten Tafeln Informationen, die auch für Rollstuhlfahrer bequem zu lesen sind.

"Mein Fazit zum Schloss ist sehr, sehr gut", sagt Nikolai. "Das Einzige, was ich anmerken muss ist, dass vorm Schloss alles Kies ist und dass es sehr anstrengend ist und dass bei den Beschilderungen keine Blindenschrift ist."

Moorsafari für Menschen mit Behinderung

Menschen mit Handicap einen gelungenen Urlaub zu bieten, ist erklärtes Ziel der Chiemgauer Touristikbranche. Eine Broschüre "Urlaub für Alle" gibt Tipps und Anregungen für barrierefreie Ausflüge. Darunter gibt es auch eine Moorsafari.

Nikolai Sommer kann sich das schwer vorstellen, probiert es aber aus. Das Naturerlebnis beginnt am Wasserrad gegenüber vom Aschauer Moorschwimmbad - rund 15 Autominuten vom Chiemsee entfernt. Der "Pfad ohne Stolpersteine", so die Broschüre, führt durch Wiesen und Wälder.

Der pensionierte Lehrer Gerhard Märkl gibt bei seinen Exkursionen einen Einblick in die hier typische Flora und Fauna und erklärt, wie Moore vor Hochwasser schützen. Außerdem hat er ein Auge darauf, dass die Wege regelmäßig instandgehalten werden. Denn nicht jeder hat so starke Oberarme wie Rollstuhl-Basketballer Nikolai Sommer, erklärt er. "Wenn der Weg da nur ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links sich absenkt, dann ist das für manche schon nicht mehr möglich", sagt Gerhard Märkl.

Aufmerksam machen auf die Natur

Mit der Expedition durchs Moor sensibilisiert die Gemeinde Aschau Urlauber mit und ohne Behinderung für die schützenswerte Natur.

Für Rollstuhlfahrer ist dieser Ausflug geeignet, findet Nikolai Sommer. "Es ist sehr gut, es ist sehr breit, man kann gemütlich durchfahren und es ist einfach mal wieder schön, die Natur zu sehen mitten im Wald, nicht nur am Wald", sagt er.

Überraschender Ausflug auf dem Chiemsee

Weiter geht es mit dem öffentlichen Bus zu einem besonderen Erlebnis nach Prien. Der fährt dreimal am Tag rund um den Chiemsee und ist barrierefrei.

Rollstuhlbasketball und Mono-Ski sind Nikolais Lieblingsdisziplinen. Auf einem Segelboot war er bisher noch nie. Das ändert sich beim "Schnuppersegeln".

Beim Segelclub Prien wird Inklusion schon länger gelebt. Seit 13 Jahren bieten die Mitglieder um Präsident Lothar Demps Segelkurse für Menschen mit körperlichen Einschränkungen an. Die einzige Voraussetzung ist, dass sie es sich zutrauen. Auch Blinde waren hier schon an Bord.

Mit dem Rollstuhl auf dem Segelboot

Auf dem Wasser des Bayerischen Meeres fühlt sich Nikolai sofort wohl. Johannes Demps bringt ihm die ersten Griffe bei, während Sebastian Meierdiercks routiniert das Boot steuert. Er hat schon internationale Erfolge erzielt, trotz Handicap.

Für ihn und die Schnuppersegler wirkt der Wassersport befreiend. "Sie müssen alles körperlich und geistig umsetzen und das stärkt natürlich unheimlich ihr Selbstbewusstsein", erklärt Lothar Demps vom Segelclub.

Nur vier Segelvereine in Deutschland bieten bislang Para-Segeln an, denn dazu braucht es unsinkbare Trainingsboote mit Kiel. Die Anschaffung solcher Boote wird deshalb vom Bayerischen Behindertensportverband finanziell unterstützt.

Nach dem Aktiven kommt die Entspannung

Nach einem aufregenden und erlebnisreichen Tag geht es für Nikolai zum "Chillen" ins Überseer Strandbad. Dort erwartet ihn eine letzte Herausforderung für heute. Der Sand in der Strandbar. Für die meisten Rollstuhlfahrer unüberwindbar.

"Das war jetzt ein bissel anstrengend, aber sonst ist der Chiemsee ein super Urlaubsziel für Behinderte", findet Nikolai Sommer. "Es macht richtig Spaß, es ist wunderschön und was mir ganz wichtig ist: Die Leute gehen auf Behinderte ein, die finden gemeinsam eine Lösung. Das ist dann für alle angenehm und macht Spaß."

Für Nikolai Sommer ist klar, dass er gerne wieder zu einem Urlaub an den Chiemsee kommt. Nicht nur wegen der Barrierefreiheit.