Urlaub fast überall günstiger als in Deutschland

Wer in Urlaub fährt, kommt bei Hotel und Gaststättenbesuchen so gut wie überall günstiger davon als in Deutschland. Das ergaben Zahlen des Statistischen Bundesamtes für Februar. Bei den untersuchten Ländern lagen lediglich die Seychellen etwas über dem durchschnittlichen deutschen Preisniveau – allerdings auch nur um rund fünf Prozent.

Hotel und Gaststätten teils deutlich günstiger als in Deutschland

Mehr Menschen dürften allerdings in Europa unterwegs sein. Und die klassischen Urlaubsziele sind den Zahlen zufolge alle günstiger als eine Auszeit in Deutschland. Die Spanne ist dabei groß: das Preisniveau kann halb so hoch sein, zum Beispiel in Bulgarien oder Albanien, aber auch ähnlich hoch wie in Italien.

Am günstigsten von allen untersuchten Ländern schnitten die Türkei und die Malediven ab. Auch in Mexiko und der Dominikanischen Republik sind Hotels und Gaststätten vergleichsweise günstig. Allerdings verteuert hier natürlich die aufwändigere Anreise den Urlaub erheblich.