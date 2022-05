Urlaub deutlich teurer als vor der Corona-Pandemie

Die Reisekasse der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger wird sich wohl schneller leeren als gedacht – und das offenbar nicht vor allem deshalb, weil sich die Leute ein besseres Hotel leisten, wie es die Reiseveranstalter gerne behaupten.

Urlaubsportal: Zweistellige Preissteigerungen gegenüber 2019

Eine aktuelle Analyse des Bewertungs- und Buchungsportals Holidaycheck zeigt, dass ein Aufenthalt in den wichtigsten Reiseländern prozentual zweistellig mehr kostet als 2019.

In Griechenland und Spanien muss der Urlauber demnach für die vergleichbare Leistung nun im Schnitt 16 Prozent mehr hinlegen als vor der Corona-Pandemie. Auch in Portugal und der Türkei sind die Preise in dieser Größenordnung gestiegen. Ägypten ist hier sogar 27 Prozent teurer geworden.

Kleineres Angebot, Personalmangel, generelle Teuerung

Als Gründe werden genannt: Es gibt ein kleineres Angebot, weil einige Hotels die Corona-Krise nicht überlebt haben. Zudem führt der derzeitige Personalmangel zu höheren Gehältern. Und nicht zuletzt die insgesamt gestiegenen Kosten, die auch die Hotels und Fluggesellschaften treffen.

Um Geld zu sparen, sollten Reiselustige Angebote vergleichen und möglicherweise andere Urlaubsziele und Abflugorte in Betracht ziehen.