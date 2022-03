Urlaub 2022: Zuversicht der Reisebranche durch Krieg gebremst

Die Tourismusbranche ist nach zwei schwierigen Corona-Jahren auf Erholungskurs, sieht sich durch den Ukraine-Krieg aber erneut gebremst. "Der Krieg und die internationalen Reaktionen darauf werden Folgen für unser aller Leben haben, für die Wirtschaft und unsere internationale Industrie", sagte Nobert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverband (DRV), bei der Eröffnung der Internationalen Reisemesse ITB, die auch in diesem Jahr wegen der Pandemie online stattfindet.

Reiseausgaben sollen weltweit um fast 50 Prozent steigen

Weltweit soll die steigende Urlaubslust der Menschen in diesem Jahr der Touristik zu einem Aufschwung verhelfen. Die Branche setzte im vergangenen Jahr laut Mobility Market Outlook der Marktforschungsfirma Statista global rund 260 Milliarden Euro um. In diesem Jahr werden es voraussichtlich mehr als 350 Milliarden Euro sein. Das wäre ein Plus von fast 50 Prozent. Allerdings: Bis zur vollständigen Erholung dauert es demnach bis 2024.

Trotz steigender Buchungszahlen weit unter Vor-Corona-Niveau

Auch in Deutschland verzeichnet die Reisewirtschaft nach zwei Pandemie-Jahren eine steigende Nachfrage. Seit Februar übertreffen die wöchentlichen Buchungszahlen in Reisebüros und auf Online-Reiseportalen dem DRV zufolge das Niveau der jeweiligen Woche vor der Corona-Krise 2019. Das gesamte Buchungsvolumen für die aktuelle Sommersaison liege aber immer noch 48 Prozent unter dem Vorkrisenniveau, berichtete DRV-Präsident Fiebig.

Buchungsverhalten noch nicht von Ukraine-Krieg beeinträchtigt

Die genauen Folgen des Krieges seien derzeit noch nicht absehbar, eins sei aber sicher: "Der Krieg wird eine zusätzliche Herausforderung für unsere Industrie darstellen neben und nach Corona", sagte Fiebig. Große Veranstalter wie Tui Deutschland stellen bislang allerdings keine grundsätzliche Veränderung im Buchungsverhalten der Menschen in Deutschland infolge des Ukraine-Krieges fest. "Die Buchungskurven haben in Teilen bereits Rekordwerte gezeigt und deuten auf eine starke Sommersaison", sagte auch Ingo Burmester, Zentraleuropa-Chef von DER Touristik, jüngst.

Zum Artikel: Lufthansa und TUI melden hohe Buchungszahlen für Urlaubssaison

Reiseveranstalter: 2021 nicht mal ein Drittel des Umsatzes von 2019

Lockdowns und Reisebeschränkungen hatten auch im zweiten Corona-Jahr 2021 tiefe Löcher in die Bilanz der Branche gerissen. Dem Marktforscher GfK zufolge sanken die Reiseausgaben der Menschen in Deutschland gegenüber dem Krisenjahr 2020 um 10 Prozent auf 28,8 Milliarden Euro. Auf Pauschalreisen und Bausteinangebote der Veranstalter entfielen 10,4 Milliarden Euro - ein Rückgang von 16 Prozent. Im Rekordjahr 2019 erzielten organisierte Reisen noch einen Umsatz von 35 Milliarden Euro.

Deutsche machten 2021 verstärkt Urlaub im Inland

Damit haben die Pauschalreiseveranstalter, die ja vornehmlich Urlaube im Ausland im Programm haben, überdurchschnittlich stark verloren. Die Deutschen haben im vergangenen Jahr verstärkt im Inland ihre freien Tage verbracht. Hatten 2019 noch 26 Prozent der verreisenden Bundesbürger noch hierzulande einen Aufenthalt gebucht, waren es 2021 rund 37 Prozent. Bayern war dabei das beliebteste Inlandsziel. Weil aber insgesamt weniger Menschen verreisten, lagen die Übernachtungszahlen deutscher Besucher immer noch rund 30 Prozent unter dem Wert der Vor-Coronazeit.