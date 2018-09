24.09.2018, 14:28 Uhr

Unwetterschäden: Welche Versicherung zahlt?

Neben Problemen im Bahnverkehr und Chaos auf Campingplätzen hat der erste schwere Sturm in Bayern am Wochenende auch für Schäden an Häusern und Fahrzeugen gesorgt. Welche Versicherungen kommen hier für die Schäden auf?