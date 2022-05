Unwetterschäden kosten Autoversicherer 1,7 Milliarden Euro

Verheerende Überflutungen im Ahrtal, Hagel in Süddeutschland. Das vergangene Jahr war für die Versicherungs-Branche teuer. Allein die durch Unwetter verursachten Schäden an Autos summierten sich auf 1,7 Milliarden Euro, so der Branchenverband GDV.