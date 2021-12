Unterschiedliche Bilanz: Ein Jahr neue Makler-Courtage

Am 23. Dezember 2020 trat der bundesweite Gesetz zur Teilung der Maklerprovision in Kraft. Seitdem müssen Käufer von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern höchsten die Hälfte der Courtage an den Makler zahlen. Damit wurden vor allem Menschen in Bundesländern entlastet, in denen zuvor die Courtage komplett zulasten der Käufer ging.

Zum Artikel Immobilienpreise steigen im Rekordtempo

In einigen Bundesländern liegt die bei 7,14 Prozent inklusive Mehrwertsteuer, der bundesweite Höchstsatz. Wer also eine Immobilie über einen Makler kauft, muss seit einem Jahr nur noch mit 3,57 Prozent Provision rechnen.

Unterschiedliche Bewertung des Gesetzes

Branchengrößen, wie die bundesweit tätige Maklergruppe Remax begrüßen die Entwicklung. Sie wollen sogar beobachtet haben, dass die Provisionen seit einem Jahr sinken.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) beurteilt das Gesetz zur Teilung der Maklercourtage zwischen Käufer und Verkäufer als mäßig erfolgreich. Das liege daran, dass die Ziele des Gesetzes nur teilweise erfüllt worden seien. Die Idee war, dass sich mit dem Gesetz die Erwerbsnebenkosten für Käufer senken und ein größerer Wettbewerb unter Maklern entsteht.

IW-Studie: Ziel des Gesetzes zum Teil verfehlt

Der sei aber nur kurzfristig angeregt worden, kommen die IW-Experten in ihrer Studie zum Schluss. Kurz nach der Einführung seien vermehrt provisionsfreie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in Online-Portalen angeboten worden. Doch im Oktober 2021 habe der Anteil der provisionsfreien Verkaufsinserate fast wieder auf Ausgangsniveau gelegen. Auch die mittleren Provisionssätze für Käufer seien nicht weiter gesunken.

Das kann an zwei Dingen liegen, vermuten die IW-Experten. Entweder seien die Anreize für Verkäufer, Immobilien selbst zu vermarkten oder die Provision nach unten zu verhandeln nicht groß genug. Oder viele wüssten nicht, dass sie dies können.

Die Höhe der Maklerprovision ist immer verhandelbar

Doch eine Maklerprovision ist immer verhandelbar, das regelt das Bürgerliche Gesetzbuch. Wer den Makler beauftragt, kann mit ihm die Höhe der Provision festlegen. Käufer einer Eigentumswohnung oder eines Einfamilienhauses haben keine Möglichkeit, die Courtage nach unten zu verhandeln. Sie müssen den Prozentsatz akzeptieren, den der Verkäufer mit dem Makler vereinbart hat.

"Wenn die Höhe der Maklercourtage dabei allerdings nicht explizit vereinbart wurde, gilt die ortsübliche Provisionshöhe", heißt es im § 653 Bürgerliches Gesetzbuch. Für diejenigen, die einen Makler beauftragen, um ihre Immobilie zu verkaufen, kann es sich lohnen, mit dem Makler zu verhandeln. Wie hoch die ortsübliche Courtage ist, darüber geben Immobilienmaklerverbände und Handelskammern Auskunft.

Die Autoren der IW-Studie fordern, dass auch bei Kaufimmobilien das Bestellerprinzip gelten sollte. Wer den Makler beauftragt, zahlt ihn auch. Bei Mietwohnungen gilt dies bereits. Hier beauftragten in der Regel Vermieter den Makler und bezahlen auch.

Zum Artikel Mietpreisbremse in Bayern wird ausgeweitet

Hohe Erwerbsnebenkosten von Kaufimmobilien

Die Makler-Provision ist für den Käufer ein bedeutender Kostenblock, an dem möglicherweise sogar der Erwerb einer Immobilie scheitern kann. Die Courtage muss, wie die Grunderwerbssteuer, aus dem Eigenkapital geleistet werden, wird also nicht von den Banken finanziert.

Bayern verlangt beim Grunderwerb 3,5 Prozent. Insgesamt fallen im Freistaat rund neun Prozent Erwerbskosten an. Alle anderen Länder erheben beim Grunderwerb fünf Prozent und mehr. Das treibt letztlich die Gesamtkosten auf über deutlich zehn Prozent.