Unternehmerin Maria-Elisabeth Schaeffler zieht sich zurück

Sie ist eine der reichsten Deutschen und gilt als eine der markantesten Unternehmer-Persönlichkeiten der Nachkriegsgeschichte: Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann. Heute verabschiedet sich die 81-jährige Matriarchin des fränkischen Industrie- und Autozulieferers Schaeffler aus dem Aufsichtsrat des Herzogenauracher Unternehmens.

Weiterhin als Gesellschafterin und in Familien-Holding aktiv

Sie werde sich "aus Altersgründen zurückziehen", sagte der Schaeffler-Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld. Von einem Ruhestand will er allerdings nicht sprechen. Schaeffler-Thumann ist weiter Gesellschafterin und in der Familien-Holding aktiv, so Rosenfeld. "Insofern bleibt sie dem Unternehmen und vor allem denjenigen, die hier Verantwortung tragen, als Ratgeberin erhalten."

Seit 1996 an der Spitze des Unternehmens

Sie sei froh, "der Nachfolgegeneration ein geordnetes Haus zu hinterlassen", wird die 81-Jährige zitiert. Für den 24 Jahre älteren Georg Schaeffler hatte die gebürtige Pragerin ihr Medizinstudium abgebrochen und war nach Herzogenaurach gezogen. Nach dem Tod ihres Mannes war Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann bei dem Wälzlagerhersteller Schaeffler 1996 quasi über Nacht in seine Fußstapfen getreten. Unter ihrer Führung wurde das Herzogenauracher Unternehmen zum Weltkonzern.

Wegweisende Entscheidungen getroffen

Die Übernahme des deutlich größeren Autozulieferers Continental wurde Schaeffler allerdings beinahe zum Verhängnis. Am Ende schaffte es der Konzern allerdings ohne Staatshilfen aus der Krise. Sie holte den früheren Banker Klaus Rosenfeld, der das Unternehmen sanierte und an die Börse brachte. In den vergangenen Jahren wurde es still um die Milliardärin. Obwohl sie noch ein Haus in Herzogenaurach besitzt, lebte sie meist im österreichischen Kitzbühel und pflegte ihren zweiten Ehemann Jürgen Thumann, der im vergangenen Sommer starb.

Im Schaeffler-Aufsichtsrat nimmt die frühere CDU-Politikerin Katharina Reiche den Platz von Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann ein.